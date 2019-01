Blois : Nicolas Viault, attaqué en diffamation par Marc Gricourt, relaxé

L’architecte d’intérieur et co-président de l’association Blois Patrimoine Paysage Environnement Cadre de vie Nicolas Viault, sous le coup d’une plainte en diffamation depuis mai 2018 a été relaxé par le tribunal correctionnel de Blois, mardi 22 janvier. C’est le maire de Blois, Marc Gricourt, qui avait déposé plainte contre cet impertinent Blésois bien connu des réseaux sociaux – essentiellement Facebook – pour “critiquer”, souvent avec bon sens, les actions municipales en matière de patrimoine et de cadre de vie.

L’enjeu, cette fois-ci, concernait les bancs publics, en matière métallique, posés dans le cadre des travaux d’embellissement de la ville de Blois “ACVL” (Action cœur de ville-Loire). Des propos, publiés dans le groupe “Tu es de Blois si” critiquaient les bancs, brûlants en soleil d’été et glacés l’hiver, empêchant le promeneur blésois ou touriste de passage d’y poser son séant. “C’est bien pour cela qu’on ne fait pas de bancs en métal. C’est tout de même la base de l’ergonomie, tout comme le fait qu’on ne fait jamais de dossier vertical”. Dans le même post Facebook, Nicolas Viault s’était interrogé, sans nommer directement, sur le cabinet d’architecte et paysagiste responsable de la conception de fameux bancs (le cabinet Sativa) dont le directeur est un proche du maire de Blois et adhérent au même parti politique (le PS).

Défendu par un spécialiste des affaires de diffamation en Touraine, Me J. Sieklucki, il faut croire que ses arguments n’ont pas réussi à convaincre le tribunal : le maire de Blois a été débouté, et N. Viault relaxé. En 2015 ce dernier avait pourtant été condamné pour des faits similaires au sujet des pavés de la rue de la Chaîne (quartier Vienne) ; les temps changent donc.

Qu’on n’aille pas imaginer que ce procès “bâillon” l’aura refroidi par intimidation : il serait étonnant qu’on n’entende pas parler de lui dans les prochains jours et prochains mois, la campagne électorale en vue des municipales approchant à grands pas…

F.S.