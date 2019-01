Marlène Schiappa ne recule devant rien

Même pas peur et avec çà téméraire ! Ce n’est pas un hasard si le gouvernement laisse aller sa secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes sur C8. Marlène Schiappa a du tempérament et de la répartie. Ce vendredi soir, sur C8 elle animera en compagnie de Cyril Hanouna une émission spéciale de « Balance ton post ». Intitulé « La parole aux Français », ce numéro spécial et en direct de l’émission sera diffusé à 22h30.

« Elle doit donner la parole à des retraités, des infirmiers, des demandeurs d’emploi, des commerçants, des enseignants, des agriculteurs qui témoigneront de leur quotidien » a fait savoir la chaîne dans un communiqué. La chaine du groupe Canal+ précisait aussi que la ministre ne serait pas invitée mais co-animatrice cette rencontre avec les Français, en studio, dans le cadre du grand débat

Coup de com ? Mélange des genres ? Pourquoi cette association de deux personnalités qui n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde par le passé ? Aussitôt les réseaux sociaux se sont enflammés et l’opposition a éructé. C’était mal connaître cette femme originaire de l’Ile de Beauté, élu mancelle, qui dès lundi soir répondait aux uns par un tweet sans équivoque et aux autres ce mardi matin sur LCI : ” ce que nous allons organiser, ce n’est pas une émission, c’est un atelier du Grand débat national. Cyril Hanouna va animer la partie show et moi la partie débat. Je vais venir avec mes paperboards, mes feutres Veleda et nous allons dialoguer avec les gilets jaunes qui seront sur place.”



#QAG @MarleneSchiappa chahutée au Sénat pour sa participation à l'émission de Cyril Hanouna : "Il n'y a pas de citoyens de seconde zone (…) On ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des réponses politiques de 1999." pic.twitter.com/M2jomiksO8 — Public Sénat (@publicsenat) January 22, 2019

Une bonne initiative

Pour Marlène Schiappa cette émission est une bonne initiative : « c’est l’occasion de ramener le plus de monde possible vers le débat démocratique .Je trouve ça assez incroyable : le fait de mettre de côté une partie de la population du débat public, c’est une des raisons qui nous ont amené à avoir des gilets jaunes. C’est un réflexe de Pavlov, dès que l’on fait quelque chose qui sort des codes, tout le monde s’indigne. Dès que l’on fait autre chose que d’aller sur un format classique, les gens s’indignent. J’ai fini par avoir l’habitude », s’est-elle écriée.

700 000 spectateurs pour une promotion

La ministre entend profiter des succès d’audience de Balance ton post, l’émission de Cyril Hanouna, pour faire la promotion du « grand débat national » lancé par Emmanuel Macron pour tenter de trouver une issue à la crise des gilets jaunes. “Cyril Hanouna, ça fait des semaines qu’il invite des ‘gilets jaunes. Parce que ça nous permet de parler de ce grand débat à 700.000 personnes qui regardent l’émission de Cyril Hanouna » s’est écriée la secrétaire d’Etat aujourd’hui aux questions d’actualité au gouvernement. Certes et elle va transmettre les remarques et suggestions qu’elle aura récoltées à l’Elysée Tout cela est-il bien sérieux et débouchera-t-il sur des propositions réalisables ? Attendons de voir. En tout cas Marlène Schiappa ne recule devant rien.

F.C.