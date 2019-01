Le Grand débat à Huisseau-sur-Mauves, Orléans et dans le Montargois (Loiret)

Une réunion du Grand débat national aura lieu à Huisseau-sur-Mauves (près d’Orléans) le lundi 28 janvier 2019 de 19h30 à 22h00, à l’initiative des Les Maires de Baccon, Le Bardon, Chaingy, Charsonville, Coulmiers, Epieds-en- Beauce, Huisseau-sur-Mauves, Meung-sur-Loire, Rozières-en-Beauce et Saint- Ay et de Caroline Janvier, députée du Loiret.

Les habitants des communes sont invités à participer à cette réunion qui s’inscrit dans le cadre du Grand débat national, à la salle des fêtes de Huisseau-sur- Mauves, le lundi 28 janvier. Cette réunion se déroulera en présence de Caroline Janvier, députée de la deuxième circonscription du Loiret.

Les citoyens pourront prendre part à cette réunion qui posera les bases de la concertation locale autour des thématiques annoncées par le Président de la République : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l’organisation de l’Etat et des services publics. L’objectif de cette réunion est que chacun puisse s’exprimer et débattre avec ses concitoyens. Une restitution des échanges sera ensuite transmise à la plate-forme nationale http://granddebat.fr.

A Montargis, le maire Benoit a décidé de prendre en charge au moins de s’associer à l’organisation de quatre débats sur sa ville: le jeudi 31 janvier, à 18 heures, à l’espace multiservices de la rue de la Pontonnerie ; le jeudi 7 février, à 18 heures, salle Carnot ; le jeudi 28 février, à 18 heures, salle Henriet-Rouard, et le jeudi 7 mars, à 18 heures, salle Girodet (dans la cour de l’hôtel de ville).

Une adresse mail a aussi été créée : legranddebat@montargis.fr

Sur le site du grand débat, une seule réunion figure parmi les rendez-vous locaux: “Les personnes LGBT ont-elles encore quelques chose à espérer des politiques”.