La pianiste Maroussia Gentet invité de “Fauteuil d’orchestre”

Décidément les lauréats de la dernière édition d’Orléans Concours International sont à l’honneur en ce début d’année 2019. En effet, le dimanche 27 janvier Jahye Euh, lauréate du Prix Boucourechliev se produira à l’Institut d’Orléans dans un programme Rameau, Mozart, Ravel, Boucourechliev et, le 1er février, Hyoon Jun Jo, second Prix de l’épreuve 2018, donnera un récital à Paris en collaboration avec The Arts Arena.

Par ailleurs, les 4 et 5 février au CRR de Paris, place à la jeune création musicale pianistique avec deux temps forts, une table ronde et un concert autour des Prix de composition et d’interprétation André Chevillon et Yvonne Bonnaud.

Mais dés ce vendredi 25 janvier, c’est bel et bien la jeune pianiste Maroussia Gentet, grande lauréate en mars dernier du concours orléanais qui sera, entre autres personnalités, l’invitée d’Anne Sinclair dans le cadre du cinquième numéro de “Fauteuil d’orchestre”, émission diffusée sur France 3 à partir de 21 heures.

