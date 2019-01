Orléans: que le bal commence !

C’est sur une pavane que le maître de cérémonie a ouvert le bal de la Renaissance vendredi soir à la Salle Eiffel, faisant se lever et danser quelque 200 personnes, dont le conseiller municipal, Philippe Barbier. Si les costumes étaient rares, les danseurs eux, étaient nombreux, rassemblés en rondes ou en cortège pour une pavane et des bransles, guidés par les airs des Compagnons de Saint-Côme et les chants des élèves du Conservatoire.

La soirée en photos: