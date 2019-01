À bas les pesticides, engrais chimiques et autres molécules qui vous pourrissent la vie ! Vive le « manger sain » et vive la Mayenne où fleurissent des artisans à la recherche de produits et de recettes bio.

Ainsi à Laval, à « l’Asinerie du Bois-Gamats », une ferme pédagogique s’est ouverte où tout est bio : Agnès Bontemps y élève ses ânes, produit du foin et des céréales, et vend son lait d’ânesses, pour la beauté et les soins de la peau mais aussi pour le traitement des grands prématurés, car le lait d’ânesse est le plus proche des laits maternels.

Ainsi également à l’Huisserie, dans le laboratoire de Christophe Roussel, « Gourmandises Permises », où le pâtissier vous ouvre ses portes et vous propose ses « gâteaux de voyage » qu’il prépare à base de produits issus de l’agriculture biologique, sans lait, sans beurre, sans sel et sans gluten. Non, ce n’est ni fade, ni mauvais, contrairement à ce que pourraient penser les mauvaises langues, puisque notre homme remplace ces ingrédients-là par de la farine de riz ou de lupin, et que ses sablés au riz et au sarrasin, ses pains d’épices à la noix de coco, au chocolat ou au raisin, sont tous confectionnés sans additifs ni conservateurs, et sont objectivement très goûteux !

Plus loin encore, à Cossé-le-Vivien, Marjolaine Nantillet vous fera découvrir son kéfir de fruits dans son « Atelier du Ferment ».

Appelé aussi « cristal japonais », le kéfir est composé de levures et de bactéries qui forment des grains translucides plus ou moins gros qui augmentent en taille et en nombre lorsqu’ils sont au contact de l’eau. D’ailleurs les gens de l’Europe de l’Est pensent que le kéfir a des propriétés «magiques» permettant de guérir les maladies gastro-intestinales.

Boisson fermentée ancestrale sans alcool, pétillante mais sans gaz, et riche en probiotique, elle fait penser à un soda mais ne contient pas de sucre et se décline au citron, à la figue, ou à la verveine pour n’en citer que quelques-unes.

Et encore plus loin, à Nuillé-sur-Ouette, à « la Maison du Sureau », Bernard Bouflet propose ses sirops, confitures, ou vins apéritifs à base de sureau.

Connu pour ses propriétés anti-oxydantes, ses flavonoïdes, ses acides aminés et ses vitamines, les recettes à base de sureau de monsieur Bouflet ne contiennent bien sûr ni conservateurs, ni colorants.

Il ne vous restera plus alors, après avoir fait le tour de ces producteurs, qu’à vous concocter vous-même votre repas bio. Et pour ce faire, allez donc au restaurant « Le Beyel » où Thomas Craipeau, ce chef qui ne cuisine qu’avec ce bio, vous aidera à mitonner vos petits plats…

Et vous repartirez de ce pays de Mayenne en pleine santé !

Marie Lincourt.