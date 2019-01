Six musiciens et une chanteuse sur la scène d’All That Jazz (Blois)

Vendredi 18 janvier, Nicolas Gardel avait invité la chanteuse Frederika à se produire sur la scène d’All That Jazz avec son groupe The Headbangers.

Nicolas Gardel, ancien trompettiste d’Electro Deluxe a lancé il y a quelques années, un nouveau groupe The Headbangers, littéralement « Ceux qui secouent la tête ». Ainsi, les fans étaient venus nombreux pour applaudir les musiciens présents sur la scène d’All That Jazz le vendredi 18 janvier à Blois, pour le quatrième concert de la dixième saison. L’idée de Nicolas Gardel en créant The Headbangers est de bousculer les idées et groover les rythmes ; ainsi le son de la soirée est résolument fun, rock et pop, pour tous les styles et tous les âges, la plus jeune spectatrice ayant juste deux ans.

Une expérience musicale

Pour l’occasion, comme le titre entier l’indique, The Headbangers featuring Frederika, ce grand musicien qu’est Nicolas Gardel avait invité la chanteuse Frederika à se joindre au groupe pour la seconde partie du concert, la première partie étant exclusivement instrumentale.

Entouré de Thibault Dufoy aux claviers, Philippe Burneau à la basse, Jérôme Martineau-Ricotti à la batterie, Dorian Dutech à la guitare et surtout Ferdinand Doumerc au saxophone, avec lequel Nicolas forme de nombreux duos, le célèbre trompettiste se lance dans de nouvelles expériences musicales et acoustiques, autour de la question : font-ils du jazz ou pas ?

Il faut attendre le huitième morceau pour voir arriver la chanteuse Frederika. Cette étonnante artiste au look décalée force souvent sa voix proche d’une Nina Hagen, se faisant veloutée ou cassante, dans un mode cabaret américain. De sa voix puissante et souvent forcée, sans doute belle au naturel, elle aussi participe pleinement à l’expérience musicale.

Les spectateurs pourtant beaucoup sollicités par les musiciens ont toujours autant de mal à se lever, et il faudra attendre le dernier morceau pour que la salle s’anime.

La talentueuse Hailey Tuck

Le prochain concert sera beaucoup plus jazzy, avec celle dont le visage à la Louise Brooks orne le programme de cette dixième saison, la belle et fascinante chanteuse aux yeux bleus, Hailey Tuck.

Le vendredi 1er février, la jeune chanteuse de 27 ans viendra présenter son premier album Junk au public blésois, lors d’un récital mêlant des morceaux classiques de cabaret et des compositions originales.

EVE

