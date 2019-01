Ligue 2: une relance en peau de Chamois, l’US Orléans bat Niort 1-0.

Une semaine de relance pour l’USO !

Après la difficile qualification pour les 1/8e de finale de la Coupe de France mardi soir sur le terrain de Bergerac (3-2 après prolongations), Orléans s’est enfin sorti d’une spirale négative à domicile en championnat.

Prendre de l’assurance contre Niort

La victoire contre les Chamois niortais, agrémentée d’un nouveau « clean sheet » de la cage de Gallon – le néo-nîmois qui sera remplacé par le Lensois Vachoux en juillet – est particulièrement bienvenue et rapproche l’USO de l’objectif initial du maintien en ligue 2. Avec 29 points en 22 matchs, le tableau de marche est plus que respecté, et les 13 points qu’il reste à glaner en 16 matchs semblent largement atteignables pour une équipe qui a le mérite de peu de dilapider de points en matchs nuls. D’autant que dans le même temps, la Berrichonne a donné un coup de pouce en enfonçant le Red Star vendredi soir.

Contrôle Laurienté

Le jeune Armand Laurienté, enfin titularisé, a pu montrer l’étendue de son talent et son efficacité en marquant à la 35e, à l’instar de Gaël Perrin « serial buteur » en coupe de France.

Meeting à Charléty vendredi

Dès vendredi à Charléty, chez l’un des candidats à la montée, les Orléanais auront une belle opportunité de se rappeler au bon souvenir d’un Paris FC humilié cet été au stade de La Source lors de leur prestation la plus aboutie (4-0). Il sera toujours temps ensuite de repenser à la coupe, en passant par la Lorraine, chez le leader messin, et pourquoi pas de rêver à poursuivre l’aventure en coupe, de prendre le quart pour entrevoir la consécration au stade de France. Histoire de réaliser un putsch dans le gratin du football français.