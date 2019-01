30 ans de l’opération Pièces Jaunes au CHR d’Orléans

Le mercredi 30 janvier, la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et le CHR d’Orléans organisent un événement pour fêter les 30 ans de l’opération Pièces Jaunes. L’objectif est d’offrir à tous un moment festif dans le grand hall du CHR d’Orléans.

Pour commencer, la délégation de la Fondation arrivera à 13h pour visiter de la maison d’accueil hospitalière. Cette maison, ouverte depuis cet automne, a été en bonne partie financée par l’opération Pièces Jaunes.

Pour les festivités, le programme est :

10h : animations et jeux sur les stands (structure gonflable, présence de Fleury Loiret Handball etc.)

13h30 : concert de Théo (The voice kid 4)

14h00 : lâcher de ballons

14h25 : démonstration Xplosion Cheerleaders Orléans

14h30 : concerts avec Louis Delort (finaliste de la première saison de “The Voice” et le rôle principal de la comédie musicale “1789 : les amants de la Bastille”) et Chimène Badi, connue pour ses chansons “Entre nous” puis “Je viens du sud”. Et vient de participer à Destination Eurovision et nos fidèles artistes locaux, Théo de The voice kids 4 et Magali Vaé de Star Académy.

15h30 : goûter

Depuis sa création, l’opération Pièces Jaunes accompagne le CHR au bénéfice des jeunes patients. Ce sont plus de 63 projets qui ont été soutenus, dont la maison d’accueil hospitalière en 2018. Leur engagement à nos côtés se poursuit avec dernièrement (2019) le soutien à l’acquisition de housses adaptées aux incubateurs de néonatologie permettant de diminuer les stimuli nocifs pour les prématurés