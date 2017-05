La Nuit des Musées: tout le programme en région Centre-Val de Loire

18 CHER BOURGES

Les « Mille et une nuits des musées » : thème 2017 pour l’ensemble des musées de Bourges

Visites libres pour tous les musées : 20h00 – 00h00

Accès handicapé pour l’ensemble des musées MUSÉE DU BERRY 4 rue des Arènes

Les voyages de Jacques Cœur en Orient

Lectures de textes au musée du Berry et à l’hôtel Lallemant par des comédiens amateurs

Horaires : 20h00 – 23h00

« Bas les masques » : atelier jeune public – Après avoir observé les œuvres présentées dans les musées, les enfants devront réaliser des masques et des couronnes de lauriers.

Horaires : 20h00 – 23h00 (ouvert aux enfants de 6 à 12 ans) MUSÉE ESTÈVE 13 rue Édouard Branly

Concert de musique arabo-andalouse par l’ensemble berruyer « El Qantara »

Horaires : 23h00 – 00h00

« Voyager, avec quels moyens de transport ? » – Atelier jeune public

A partir de l’observation des œuvres de Maurice Estève représentant des moyens de locomotion, les enfants réalisent des collages avec des papiers découpés.

Horaires : 20h00 – 23h00 (ouvert aux enfants de 6 à 12 ans) MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 5 rue de l’Hôtel Lallemant

Chorale « Aria »

Récitals de chants Renaissance avec quarante chanteurs de la chorale « Aria » dans la cour haute du musée

Horaires : 20h30 – 20h50 – 21h30 – 21h50 CHÂTEAUMEILLANT

MUSÉE ÉMILE CHÉNON 10-12 rue de la Victoire

Visite libre des collections Le musée qui conserve près de 300 amphores et un trésor trouvé dans un puits gallo-romain est un lieu unique pour la découverte des périodes gauloises et gallo-romaines dans le Bas-Berry.

Horaires : 20h30 – 23h00 SAINT-AMAND MONTROND

MUSÉE SAINT-VIC Cours Manuel

« De l’arrestation de Béthune Charost à son incroyable libération, durant la Terreur »

Venez découvrir l’incroyable histoire du Duc de Béthune Charost dans l’ancienne maison d’arrêt.

Visite commentée toutes les 45 min (20h00 – 20h45 – 21h30 – 22h15)

Visite libre 20h00 – 23h00 VIERZON

MUSÉE MUNICIPAL 11, rue de la Société Française

Les aventures de Tartiflette

Un conte imaginé et écrit par Patrick Debelleix sur l’œuvre musicale de Claude-Henry Joubert, interprêtée par l’orchestre à cordes du Conservatoire de musique de Vierzon sous la direction de Christine Dechico. Ce conte est à savourer de façon amusante et s’adresse à tous les publics. Vous découvrirez les secrets d’une tartiflette réussie tout en découvrant les collections du musée.

Horaires : 20h00 – 21h00

Réservation obligatoire au 02 48 71 10 94 ou 02 48 52 65 15 (nombre de places

limité)

Présentation des travaux d’élèves de la section Arts Appliqués du lycée Henri Brisson

Horaires : 10h00 – 12h00 – 14h00 – 21h00

Accès handicapé

28 Eure et Loir CHARTRES

CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE LE COMPA Pont de Mainvilliers

Une nuit placée sous le signe de la convivialité et de la fête.

Une soirée qui débute en musique. La compagnie « Le son des sous-sols » vous interpelle devant le musée et entame cette soirée festive avec une performance artistique et musicale.

A 18h30, L’Almanach en 12 dates : le village

Pour dévoiler au public une des dernières curiosités de l’Almanach, il fallait trouver un lieu central au village… Rendez-vous au café.

Horaires : 18h00 – 19h00

La disco-soupe du Compa…

Chacun est invité à fabriquer et à déguster, dans une ambiance musicale Jazz Manouche, des soupes et jus de fruits ! Une expérience sensible et sensorielle du cuisiner ensemble… Une sensibilisation au gaspillage alimentaire !

Une fête des voisins et amis du Compa

Apportez votre repas et partagez une grande tablée, dans une ambiance musicale avec la Compagnie Les Têtes de Piafs ! Au programme échanges et discussions avec les personnels du musée et les membres de l’association des Amis du Compa

Horaires : 19h00 – 21h00

Découvrez le musée autrement

Tout au long de la soirée, découvrez votre musée sous un éclairage particulier : spectacles itinérants et intermèdes musicaux

Horaires : 21h00 – 23h00

Visite libre

Horaires : 18h00 – 23h00

Accès handicapé MAISON PICASSIETTE 22 rue du Repos

Visite libre d’un extraordinaire exemple d’art brut

Horaires : 20h00 – 00h00 CHÂTEAUDUN

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’HISTOIRE NATURELLE 3 rue Toufaire

« Les animaux de l’Egypte antique »

Cette exposition permet d’illustrer les animaux présents dans l’antiquité égyptienne et leurs symboliques. Les égyptiens, attentifs à leur environnement et aux animaux, avaient attribué à ces derniers des qualités et des défauts qu’ils ont ensuite transposés dans leur quotidien et dans leurs pratiques religieuses. Ces animaux sont largement représentés grâce aux amulettes, aux dieux sur les cartonnages et sarcophages, aux hiéroglyphes présents sur les stèles, aux objets de la vie quotidienne, aux vases canopes et aux momies animales.

Horaires : 19h30 – 23h00

Visite libre

Horaires : 19h30 – 23h00 DREUX

BEFFROI Grande rue Maurice Viollette

Monument ouvert exceptionnellement à l’occasion d’une visite commentée.

Réservation obligatoire au 02 37 46 01 73, limité à 19 personnes.

RDV sur place 10 minutes avant le début de l’animation.

Horaires : 19h00 – 20h00 ÉGLISE SAINT-PIERRE Place Metezeau

Portes ouvertes nocturne : visite commentée par l’association des amis de l’Église Saint-Pierre

Horaires : 21h00 – 23h00 ÉCOMUSÉE DES VIGNERONS ET ARTISANS DU DROUAIS

68, rue Saint Thibault

Visite guidée de la salle dédiée aux vignerons du Pays Drouais

Horaires : 20h00 – 23h00

Inauguration de l’alambic Alambic charentais acquis récemment par le musée.

Horaires : 20h00 – 20h30

Conférence-Projection « Histoire des vignerons du Pays de Dreux »

Horaires : 20h30 – 22h00

Accès handicapé MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 5/7 place du Musée

En lien avec l’exposition « Dreux en fête ! » des médiateurs seront amenés à faire vivre des personnages tels que troubadour, sculpture vivante, mime, magicien, conteur etc.

Horaires : 21h00 – 23h00

« Dreux en fête ! »

Le musée propose d’entrevoir, date après date, les fêtes et les cérémonies importantes de la ville à travers les grandes périodes de son développement. Parfois, des rites ancestraux sont réactivés au hasard de l’histoire et au rythme des habitants du territoire. Ce dernier fait également preuve d’inventivité en générant de façon plus personnelle de nouvelles activités. La sélection, loin d’être exhaustive, entend montrer les principaux types de fêtes et de cérémonies. Une cinquantaine d’œuvres sont présentées.

Horaires : 18h00 – 00h00 MUSEE-RETROMOBILE-DROUAIS 95, rue du commandant Beaurepaire

Visite guidée

Les membres du musée vous feront partager leur passion, en toute convivialité, pour l’automobile et les cycles, motos anciennes en exposant leur véhicule sur le parking jouxtant le bâtiment.

Horaires : 15h00 – 20h00 EPERNON

MUSÉE DES MEULES ET PAVES 23 Avenue de la Prairie

Musée au clair de lune

Découvrez à travers des vidéos et une visite guidée, le dur labeur des carriers et tailleurs de pierres qui ont fait les heures de gloire de la ville. L’exposition permanente vous fera comprendre de quelle manière ces ouvriers arrivaient à extraire la pierre et à la transformer en meules et en pavés.

Horaires : 14h00 – 01h00 ILLIERS-COMBRAY

MUSÉE MARCEL PROUST Place Lemoine 4 avenue du Docteur-Proust

«Marcel Proust ou l’éveil »

Conférence de l’écrivain Pierre-Yves Leprince, qui signera ses Enquêtes de Monsieur Proust (Gallimard, 2014, Prix de l’Académie française, Prix Jacques de Fouchier) et ses Nouvelles enquêtes (Gallimard, 2015, Prix Céleste Albaret 2016).

Horaires : 21h00 – 22h00

Visite libre

Horaires : 18h00 – 23h00

36 CHER ARGENTON-SUR-CREUSE

MUSÉE DE LA CHEMISERIE ET DE L’ÉLÉGANCE MASCULINE Rue Charles Brillaud

Visite commentée de l’exposition « Les Entreprises Gravereaux, de Boulogne à Argenton/Creuse»

Les entreprises Gravereaux, l’un des plus gros ateliers de chemiserie après la Seconde Guerre mondiale, font partie aujourd’hui du patrimoine industriel d’Argenton-sur- Creuse. L’exposition propose aux visiteurs de découvrir l’histoire de cette entreprise des années 1940 à 1968, son évolution, son organisation mais aussi la vie sociale propre à l’atelier.

Horaires : 20h00 et 21h30

Découverte nocturne

Au 1er étage, telles des devantures de boutiques, découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle de l’hygiène, des grands magasins et du prêt-à-porter, les chemises du monde et celles des créateurs d’aujourd’hui. Puis entrez dans l’atelier de fabrication de chemises et laissez-vous conter l’histoire de ces ateliers, les différentes étapes de fabrication d’une chemise mais aussi les fêtes et les voyages d’entreprises.

Horaires :19h30 – 23h00

« Décrochez la nuit »

Découvrez le musée en vous amusant et participez au jeu de piste organisé pour cette occasion. Qui résoudra cette énigme ? Peut-être vous…

Horaires : 19h30 – 23h00

Accès handicapé partiel CHÂTEAUROUX

MUSÉE-HÔTEL BERTRAND 2 rue Descente des Cordeliers

De boutons en boutons

Une promenade d’ouverture à l’exposition « Le bouton au fil des siècles. Du Haut Moyen Âge à nos jours ».

Horaires : 20h30 – 23h00

Nombre de places limité à 100 personnes. Accès dans l’ordre d’arrivée. Pas de réservations ÉGUZON-CHANTOME

MUSÉE DE LA VALLÉE DE LA CREUSE

Visite libre

Venez découvrir les collections du musée. Métiers d’autrefois, maçons de la creuse, vie et éducation dans le Berry du XIXe et début du XXe siècle.

Horaires : 18h30 – 22h00

L’art, l’artiste et le livre : exposition temporaire

Horaires : 18h30 – 22h00 ISSOUDUN

MUSÉE DE L’HOSPICE SAINT-ROCH Rue de l’Hospice Saint-Roch

Visite libre de l’ensemble des collections permanentes Les visiteurs sont invités à découvrir en nocturne les multiples facettes du musée qui présente un patrimoine médical ancien, des collections d’art contemporain sans oublier les arts extra-européens.

Horaires : 20h00 – 00h00 LA CHÂTRE

MUSÉE GEORGE SAND ET DE LA VALLÉE NOIRE 71 Rue Venôse

LOUROUER SAINT- LAURENT MUSÉE-CHÂTEAU D’ARS

«Maurice Sand, une science de la chimère» : sous le commissariat de Lise Bissonnette, le musée George Sand aborde de manière tout à fait inédite la vie et l’œuvre de Maurice Sand. Cette exposition est réalisée à partir des collections du musée George Sand, du Centre des Monuments Nationaux (Maison de George Sand à Nohant), du Musée de la Vie Romantique (Paris), de la bibliothèque historique de la ville de Paris, de la Maison de George Sand à Gargilesse, des archives départementales de l’Indre ; de nombreuses collections particulières…

Visite commentée de 15h30 à 16h30 MARTIZAY

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 14 place de l’église

Exposition de l’école maternelle, «Une école, une œuvre» : l’oiseau de la fresque à fond rouge dans la salle pédagogique

Horaires : 19h30 – 23h00

Atelier peinture d’animaux de la préhistoire à l’aide de pigments

19h30 – 22h00

Projection en extérieur : les activités de l’association (ateliers, manifestations, sorties patrimoine)

Horaires : 22h00 – 23h00

Dégustation d’une soupe d’après une recette antique

(participation : 0,50€ l’unité)

Horaires : 19h30 – 22h00

Visite libre

Horaires : 19h30 – 23h00

Accès handicapé SAINT-MARCEL

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ARGENTOMAGUS Les Mersans

Visite libre

Horaires : 20h00–23h00

Accès handicapé partiel

37 Indre et Loire AMBOISE

MUSÉE – HOTEL MORIN (ex- Musée de l’Hôtel de Ville) 1 rue François 1er

L’histoire d’Amboise et de ses monuments dans un même lieu : venez découvrir l’histoire d’Amboise à travers les collections musée de France de la Ville : tableaux d’Edouard Debat-Ponsan, de Jean-Baptiste Monnoyer, de l’atelier Van Loo, de Jean-Baptiste Isabey, maquettes et jouets anciens, sculptures en bronze représentant Léonard de Vinci, pistolets qui ont servi lors du duel entre l’écrivain et poète Alexandre Pouchkine et le baron Dantès…

Il est possible de découvrir la salle des mariages lors de la visite.

Quelques pages sur l’histoire de la Révolution française : exposition sur la Révolution française à partir des collections du Musée – Hôtel Morin, des collections du musée de la Poste et des Voyages, d’une sélection d’ouvrages issus du legs Yvonne Gouverné et du fonds des Archives municipales. Livres, documents anciens et œuvres d’art viendront illustrer ces heures tumultueuses de l’histoire de France.

Préfiguration de la «Prophétie d’Amboise» : le musée sera investi par les bénévoles du spectacle du château mis en scène par Damien Fontaine. Ceux-ci viendront présenter leurs nouveaux costumes Renaissance et vous proposeront quelques danses en préambule du spectacle qui sera donné à partir du mois de juillet, et ceci pour la seconde année.

Horaires : 18h00 – 00h00 CHINON

LE CARROI – MUSÉE 44 rue Haute-Saint-Maurice

Paroles à boire

La deuxième plus grande collection de verrerie après celle du Musée Corning à New-York est exposée au musée. A travers un parcours chronologique depuis l’antiquité, plus de 250 pièces retracent les différents savoir-faire, métiers d’art, styles, techniques et les goûts propres à chaque époque, tout en rendant hommage aux écoles et foyers créatifs d’Europe et du Moyen-Orient.

Horaires : 14h00 – 00h00 DESCARTES

MAISON MUSÉE DESCARTES 29 rue Descartes

Curiosité autour de la danse et du mouvement

Au cours de cet atelier, Elise Ondet fera découvrir aux jeunes de 6 à 12 ans que la

danse est mouvement et perception du monde sensible.

Horaires : 16h00 – 17h00 (dans la limite de la place disponible)

« Le monde autour de soi »

Elise Ondet, de la Compagnie d’être(s) ensemble, donnera un spectacle déambulatoire de danse moderne, invitant les spectateurs à une prise de conscience du monde sensible.

Horaires : 20h00 – 21h00 (à partir de 6 ans et dans la limite de la place disponible)

Accès handicapé HUISMES

MAISON MAX ERNST Le pin perdu 12 rue de la Chancellerie

Projection du film documentaire «Viva Dada» : Dada, mouvement du début du XXe siècle créé à Zurich par des artistes, écrivains et poètes qui se retrouvent avec l’envie de mettre en place une nouvelle forme d’art. Ils remettent en cause les conventions et rejettent les modèles d’expression traditionnels ainsi que leurs valeurs esthétiques et sociales. Ce mouvement devient rapidement international et regroupe des artistes comme Francis Picabia, Jean Arp, Sophie Taeuber, Tristan Tzara…

Projections à 19h00 et 21h00

Visite libre

Horaires : 18h00 – 23h00

Accès handicapé partiel LOCHES

MUSÉE-MAISON LANSYER 1 Rue Lansyer

Chemiakin se met en scène à Loches

Exposition inédite et sur mesure présentant parallèlement l’œuvre de Mihail Chemiakin et celle d’Emmanuel Lansyer. Un pari de taille que de regrouper le travail de deux artistes séparés d’un

siècle, qu’en apparence rien ne rassemble. Et pourtant, le thème de la représentation du corps humain, des postures, des gestuelles s’avère omniprésent chez les deux artistes.

Horaires : 19h00 – 23h00 TOURS

CHÂTEAU DE TOURS 25 avenue André Malraux

Figth or buy bonds : Prenez les armes ! Ou souscrivez à l’emprunt national !

Cette exposition dévoile comment l’art de l’affiche a soutenu l’entrée en guerre des États-Unis et incité les Américains à adopter des stratégies conduisant à la victoire. Mais, le gouvernement des États-Unis s’aperçoit rapidement qu’une guerre nécessite des fonds pour recruter massivement des hommes et les approvisionner en vivres et matériels. Dès lors, les Américains sont mis à contribution : ils peuvent soit s’engager, soit soutenir l’effort de guerre en souscrivant à l’emprunt national destiné à financer la lutte armée, et à mobiliser l’arrière en créant un devoir de solidarité vis à vis des hommes du front.

Horaires : 20h00 – 00h00

Zofia Rydet. Archives, 1978-1990 – Exposition

Présentée au musée d’Art moderne de Varsovie en 2015, l’exposition « Zofia Rydet. Archives 1978-1990 » est née de l’ambition de reconstituer une exposition n’ayant jamais vu le jour : fondée d’une part sur des indications extraites des notes et de la correspondance de Rydet, elle ajoutait d’autre part une dimension contemporaine au travail de la photographe par le recours aux technologies actuelles, notamment avec un certain nombre de tirages inédits.

Horaires : 19h00 – 00h00

Judith Wolfe «Eclats polychromes»

Judith Wolfe nous offre une œuvre qui porte la trace de ses errances. Son besoin de liberté, de mobilité l’amène à peindre sur papier oriental : peinture fluide, les formes et les couleurs sont lyriques. Des rouges comme le sang, des jaunes, des bleus qui évoquent les espaces outremer. Née à la peinture dans le sillage des expressionnistes abstraits, Judith Wolfe n’est pourtant jamais dans l’abstraction pure. Le corps est suggéré, errant et suspendu entre espaces enchevêtrés, offrant une résistance à une possible éclipse de valeurs humaines… Silhouettes esquissées à l’encre de Chine comme autant de «solitudes qui se croisent».

Horaires : 20h00 – 00h00 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 18 place François Sicard

Un musée de nuit

Visite libre des collections permanentes de peinture, sculpture, mobilier, objets d’art de l’Antiquité à nos jours.

Horaires : 19h00 – 00h00

Le tableau interactif

Le corps en mouvement sera mis en lumière grâce à une découverte interactive du tableau de Francisco Caïro « Saint Sébastien soigné par Irène (vers 1635) » proposée par l’École polytechnique de l’Université de Tours. Cette œuvre de l’école italienne du XVIIe siècle prendra vie en direct, en réalité augmentée.

Horaires : 19h00 – 00h00

Danses nocturnes

Thomas Lebrun et le Centre Chorégraphique National de Tours feront découvrir les ouvres du musée par l’expression corporelle : un pas de danse entre peinture, sculpture, artistes et visiteurs.

Horaires : 19h00 – 00h00

Mohamed El Khatib. L’installation Renault 12

Mohamed El Khatib auteur, réalisateur et metteur-en-scène associé pour deux saisons avec le Centre Dramatique Régional de Tours présente, dans le cadre des “Passerelles” entre le CDRT et le musée des Beaux-Arts, son Installation Renault 12 dans la cour d’honneur du musée.

Très en vogue au Maroc dans les années 1970, la Renault 12 est un modèle de voiture d’origine française à bord duquel Mohamed El Khatib est allé au pays chercher son héritage à la mort de sa mère évoquée dans son spectacle Finir en beauté. Il découvre alors qu’il est l’heureux propriétaire d’un terrain de 4 hectares, situé dans le Rif marocain, qui est l’objet d’une culture parallèle… Son périple nous est raconté dans le film projeté à bord du véhicule.

Horaires : 09h00 – 12h45 / 14h00 – 18h00

Accès handicapé partiel MUSÉE DU COMPAGNONNAGE 8 rue Nationale

Visite libre

Découvrez l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France.

Horaires : 20h00 – 00h00

Accès handicapé partiel MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 3 rue du Président Merville

« Fourmis »

Que l’on habite la campagne ou la ville, les fourmis font partie de notre environnement proche. Ces formidables insectes sont une source de curiosité pour nous tous, en particulier pour les plus jeunes. L’exposition inédite « Fourmis » a pour objectif d’inviter le visiteur à connaître leur fabuleuse diversité et leur organisation sociale à travers différents modules thématiques et

interactifs. La présentation de nombreuses colonies locales et exotiques illustrera cette visite où, reine, ouvrières et autres soldats n’auront plus de secrets pour vous !

Horaires : 19h00 – 00h00

Accès handicapé partiel CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ – CCC OD Jardin François 1er

Vivre l’expérience de la création contemporaine dans une balade nocturne en extérieur Le Service des Publics accompagne les noctambules dans une visite commentée atypique : ils pourront découvrir le bâtiment récent, création exceptionnelle des architectes portugais Aires Mateus, ainsi que de nombreuses œuvres de la programmation inaugurale conçues par les artistes pour être accessibles depuis l’extérieur. (30 mn)

Visites à 20h00 – 21h00 – 22h00

Découvrez librement la programmation inaugurale

– Olivier Debré. Un voyage en Norvège

Le CCC OD a choisi d’aborder un aspect inédit en France du travail d’Olivier Debré : ses œuvres norvégiennes, produites à l’occasion de nombreux voyages. A travers une quarantaine d’œuvres issues de collections publiques et privées, l’exposition propose au public une exploration nordique, à la découverte des sensations colorées inspirées au peintre par la richesse et la diversité des paysages norvégiens.

– Chambre d’huile – Per Barclay

Per Barclay présente l’une de ses plus grandes « Chambres d’huile » réalisées pour une exposition. L’artiste crée au sol un troublant miroir d’huile noire. Dans son reflet sombre et vertigineux, le lieu se métamorphose, les repères basculent. Cette nouvelle installation constitue une expérience rare, qui ouvre sur l’architecture de la nef des points de vue inédits.

– Innland – Exposition collective

Avec : Ahmad Ghossein, Tiril Hasselknippe, Saman Kamyab, Ignas Krunglevičius,

Kamilla Langeland, Lars Laumann, Solveig Lønseth, Ann Cathrin November Høibo,

Linn Pedersen, Tori Wrånes et Thora Dolven Balke.

La scène artistique norvégienne se caractérise par un dynamisme et une diversité sans pareil : dédiée à la production et à la diffusion du travail d’une scène peu connue en France, cette exposition a la particularité de présenter des œuvres inédites, dont certaines sont produites in situ.

Horaires : 20h00 – 00h00 ETERNAL GALLERY Octroi – Place Choiseul

« Toxiques »

Comme l’an dernier, Eternal Gallery invite les noctambules dans une ambiance conviviale et festive, en transformant le petit pavillon d’octroi en discothèque éphémère. Les célébrations nocturnes, à l’image de Noël, ont toujours ce double effet de joie partagée et de rejet, comme si l’invitation à la fête devait nous divertir pour oublier la morosité et la misère.

Les artistes Slim Cheltout et Maud Vareillaud-Bouzzine ont accepté de « faire diversion », en présentant des œuvres qui, de la distraction à la lucidité, jouent avec la toxicité du langage et des images.

Horaires : 20h00 – 01h00 YZEURES-SUR-CREUSE

MUSÉE MADO ROBIN Place François Mitterrand

Visite libre

Horaires : 21h00 – 00h00

Accès handicapé

MUSÉE MINERVE Place du musée

Visite libre

Horaires : 21h00 – 00h00

Accès handicapé

41 Loir et Cher BLOIS

CHÂTEAU ROYAL ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS 6, place du Château

Détente musicale

Le Trio des cordes du conservatoire de Blois interprétera des œuvres de la musique baroque en lien avec les peintures du XVIIe siècle exposées au musée.

Horaires : 20h30 – 23h00

Accès handicapé partiel

Projection son et lumière sur les façades du château et du musée des Beaux-Arts

Horaires : 23h00 – 01h00 MAISON DE LA MAGIE 1 bis place du Château

Magie de proximité

Répartis dans tous les espaces, une dizaine de magiciens rivalise d’ingéniosité et d’adresse pour réaliser, devant le public, des tours de magie de proximité.

Horaires : 21h00 – 00h00 – entrée dans la limite de la capacité des salles

Secrets de papier Visite commentée de l’exposition temporaire et inédite, abordant toutes les métamorphoses du papier : papiers découpés, pliés, pop-up et tours de magie avec du papier !

Horaires : 21h00 – 00h00

Visite libre

Horaires : 21h00 – 00h00

Accès handicapé MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 6 rue des Jacobins

Munis de votre lampe torche partez pour une visite insolite Laissez-vous émerveiller par la magie de la nuit pour découvrir le muséum plongé dans une semi-obscurité. Des jeux et des animations ponctueront la soirée.

Horaires : 20h00 – 00h00

Accès handicapé MER

MUSÉE DE LA CORBILLIERE Parc de la Corbillière, rue Nationale

Une activité autour du verre pour toute la famille !

Venez découvrir ou re-découvrir l’exposition temporaire de l’artiste verrier Bertille Hurard et vous initier ensuite avec elle à différentes techniques pour travailler le verre (découpe, meulage, peinture…). Elle vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’une œuvre en verre. L’œuvre sera par la suite exposée à La Corbillière. Cette activité est proposée dès 20h mais il est toutefois possible d’arriver en cours de soirée.

A partir de 7 ans.

Horaires : 20h00 – 22h30

Visite libre

Horaires : 20h00 – 22h30

Accès handicapé partiel ROMORANTIN LANTHENAY

MUSÉE MATRA 17 rue des Capucins

« C’est l’Amérique au Musée Matra ! » Harley Davidson, Henderson, Indian mais aussi Mustang, Chevrolet ou encore la célèbre Ford T, c’est en tout plus de 30 pièces qui vous sont présentées dans des mises en scène et décors made in USA.

Animations spécifiques pour la nuit des musées : 15 voitures américaines supplémentaires de toutes époques, animation musicale, coiffeuse et maquilleuse vintage, exposition éphémère d’objets vintage, food truck Lolo’s Burger.

Horaires : 18h00 – 23h00

Accès handicapé VENDÔME

MUSÉE MUNICIPAL Abbaye de la Trinité Cour du Cloître

Visite libre de la totalité des collections permanentes et d’une exposition d’art contemporain

Horaires : 21h00 – 23h00

45 Loiret ARTENAY

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN Quartier du Paradis

L’Illustre Théâtre Edmond Pasquier

La troupe débarquera avec son camion rouge et investira ensuite les lieux pour une soirée insolite et pleine d’humour ! Celui qui s’est autoproclamé « grand initiateur du théâtre forain » et « unique héritier de Molière » n’est pas venu seul. Avec lui sa troupe, bien intentionnée mais quelque peu indisciplinée, viendra faire résonner de grands textes du répertoire, agrémentés de musique et de chansons.

Cela n’ira pas sans quelques ratés, affabulations et de digression en tout genre.

Horaires : 19h30 – 23h00

Accès handicapé CHÂTILLON-SUR-LOIRE

MUSÉE MUNICIPAL DE PRÉHISTOIRE ET D’HISTOIRE 47 rue Franche

Minazzoli, sculpteur

Cartophile et passionné d’histoire, Pierre Le Meur s’est intéressé à deux cartes postales représentant «L’Apparition de la Sainte Vierge à Bernadette» et «Ste Thérèse de Lisieux», sculptures que l’on peut admirer dans l’église de Châtillon-sur-Loire et signées E.A. Minazzoli. Qui était donc ce sculpteur ? C’est ce qu’il se propose de vous faire découvrir à l’occasion de cette Nuit des Musées, au travers d’une vidéo projection retraçant la vie de ce sculpteur d’origine italienne, de photos d’autres œuvres …

Horaires : 19h00 – 23h00

Visite libre

Horaires : 14h00 – 23h00

Accès handicapé LORRIS

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Esplanade Charles de Gaulle

La guinguette du musée

Apportez votre pique-nique et dégustez-le dans le jardin du musée au son des chansons de la période 39-45 par l’Olivet Jazz Band.

Horaires : 18h30 – 21h00

Visite libre des collections avec livret-découverte

pour les 8/12 ans.

Horaires : 18h00 – 21h00

Accès handicapé MEUNG-SUR-LOIRE

MUSÉE MUNICIPAL Espace culturel «La Monnaye» 22, rue des Remparts

Visite libre des collections Le musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911), chansonnier et poète du début du XXe siècle, une collection archéologique et paléontologique,

présentées sous forme de cabinet de curiosité.

Enquête au musée

Venez en famille mener l’enquête et résoudre l’énigme, à travers les collections du musée. Le défi? Faire la lumière sur la mystérieuse disparition de la pièce maîtresse de l’exposition. Pour collecter les preuves un livret permet aux enquêteurs de s’orienter, mais il faut ouvrir l’œil des objets et des indices jalonnent le parcours et fournissent de précieux renseignements.

« Cabinets de curiosités – L’infinie richesse du monde »

Découvrez leur histoire et leur évolution, en collaboration avec la Maison du Terroir et du Patrimoine de la Communauté de Communes Sud Sainte-Baume.

Visites commentées des collections et de l’exposition temporaire

Atelier de curiosités

Ateliers en famille : en vous inspirant des cabinets de curiosités et de l’exposition, réalisez vous-même votre objet rare et curieux ! Paillettes, plumes, coquillages, brindilles, cailloux, etc. vous permettront de créer un mini cabinet de curiosités. A partir de 6 ans. Durée : environ 0h30

Horaires : 18h30 – 22h30

Accès handicapé partiel MONTARGIS

P’TIT MUSEE GIRODET 35 Rue Dorée lieu de l’annexe-

Métamorphoses, parcours urbain flamboyant Du P’tit musée Girodet au parc Durzy, nous vous invitons à flâner au gré d’un parcours imaginé par d’habiles artistes du feu. Le quartier revisité s’illumine, flamboie, scintille et s’anime jusqu’au musée Girodet transfiguré avant sa réouverture. Spectacle conçu par la Compagnie Les potes au feu.

Horaires : 21h00 – 01h00 ORLÉANS

CENTRE CHARLES PÉGUY 11, rue du Tabour

Ménagerie fin de siècle : certaines personnalités du « monde parisien » s’entourent d’animaux sauvages, lionceaux, tigres, reptiles, qu’il est possible d’acheter dans des ménageries, ancêtres de nos animaleries. En 1910, Edmond Rostand donne au Théâtre de la Porte- Saint-Martin sa célèbre pièce Chanteclerc, où évoluent plus de 70 personnages, merle, coq, faisan… En 1886, Camille Saint-Saëns écrit Le Carnaval des animaux. Cette exposition évoquera cette ménagerie qui peuple la fin du XIXe siècle à partir des fonds de journaux d’époque du Centre.

Horaires : 20h00 – 00h00 Les Turbulences Frac CENTRE-VAL DE LOIRE 88, rue du Colombier

Médiation en continu de l’exposition «Réparations»

Réparations est une exposition collective qui met en vis-à-vis des œuvres de Kader Attia – Arab Spring, 2014, Indépendance Tchao, 2014, et Mimesis as control, Measure and Control, 2013 – avec des oeuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire : Shigeru Ban, Bernd & Hilla Becher, Daniel Buren, John Hejduk, Tadashi Kawamata, Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski, Minimaforms & Krysztof Wodiczko, Daniel Libeskind, Miguel Palma, Massinissa Selmani.

Kader Attia procède par collisions entre deux mondes de la réparation : celui de l’Europe et celui des mondes extra-occidentaux. « Réparer, dans les cultures traditionnelles, est un dispositif du visible, d’un renouvellement qui modifie à jamais la forme première de l’objet. Dans le monde occidental moderne, au contraire, réparer est synonyme du retour à l’état initial des choses et de la disparition de la blessure. »

L’exposition est introduite par Ecosystéma de Miguel Palma et Indépendance Tchao de Kader Attia.

Horaires : 18h30 – 00h00

Visite libre de l’exposition «Réparations»

Horaires : 18h30 – 01h00

Visite de l’exposition «Réparations» par les Guides en herbe

Suivez les visites commentées des élèves de CM2 de l’école Charles Pensée. Ils vous emmènent déambuler dans l’exposition Réparations, et n’auront pas peur de vos questions !

Horaires : 18h30 – 20h00

Concert d’Aline Piboule, Concours International de piano

Programme : DUTILLEUX : Choral et variations – LISZT : La lugubre gondole – CHOPIN : Barcarolle op.60 – DEBUSSY : La mer (transc. Y. Ollivo)

Horaires : 20h00 – 21h00

Concert de Cyril Huvé, La Grange aux Pianos Programme : LISZT : Sonate en si mineur – MEDTNER : Sonate Reminiscenza – SCRIABINE : Poème nocturne – SCRIABINE : Vers la flamme

Horaires : 21h30-22h30

«Arab Spring» : Rencontre et performance de Kader Attia

Constituée d’un ensemble de vitrines vides, Arab Spring réagit avec violence aux images de musées égyptiens vandalisés lors de la révolution de 2011 connu sous le nom de «Printemps arabe». Brisées par l’artiste lui-même lors de cette performance, les vitrines symbolisent une identité pillée tandis que les bris de verre matérialisent les blessures irrésolues de la colonisation. Le vide de l’après-catastrophe témoigne de l’absence de politique de réparation et de la persistance du sentiment de spoliation de plusieurs générations d’immigrés. Par ailleurs, le dispositif révèle l’ambivalence de la révolte qui a conduit au renversement d’un régime corrompu mais n’a pas conduit à la liberté et au développement économique escompté.

Horaires : 21h00 – 22h00

Accès handicapé MAISON DE JEANNE D’ARC 3 Place de Gaulle

Salle multimédia : visite toutes les 30 minutes.

Horaires : 20h00 – 00h00 MUSÉE DES BEAUX-ARTS Place Sainte-Croix – 1, rue Fernand Rabier

Carte blanche à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans Installations et performances proposées par les étudiants dans tout le musée

Horaires : 20h00 – 00h00

Visite libre

Horaires : 20h00 – 00h00

Accès handicapé partiel MUSÉE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORLÉANAIS 1 square Abbé Desnoyers

Lectures à tous les étages

Ida Tesla de la Compagnie Pih-Poh accompagnée du musicien Jean-Paul Rigaud invitera à entendre les voix des femmes venues d’ailleurs et installées dans la région. Des lectures de textes créés lors des stages «Ecrire au musée» dans les différents musées d’Orléans seront restituées au public dans les différents étages.

Horaires : 20h00 – 00h00 MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV – CERCIL 45 rue du Bourdon Blanc

Visite libre : découverte de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire

Horaires : 18h00 – 00h00

« Un regard sur l’immigration et l’intégration des Juifs en France de 1880 à 1948 »

Exposition temporaire – À travers une exceptionnelle collection de six-cents photos est retracé plus d’un siècle d’immigration juive en France. Les regards et les poses de ces femmes et de ces hommes, venus des quatre coins de l’Europe, expriment une farouche volonté de devenir français. Alors, quand le monde s’écroule et les engloutit comme Juifs – et comme étrangers –, souvent ne reste plus qu’une photo jaunie pour rappeler les jours d’avant. Ces photos montrent l’histoire de l’immigration des Juifs d’Europe centrale et orientale et du bassin méditerranéen et les étapes de leur intégration dans le pays d’accueil, en dépit des difficultés auxquelles ils se sont heurtés.

Horaires : 18h00 – 00h00

« Autrefois ailleurs »

Projection d’un film documentaire en écho à l’exposition temporaire : ce film évoque les parcours migratoires et les forces d’émigration qui ont conduit les Juifs jusqu’à la France.

Horaires : 18h30 – 19h30 (entrée libre dans la limite des places disponibles)

Visite commentée du musée

Horaires : 19h30 – 20h30

Quand la chanson se souvient de la Shoah

En découvrant ou redécouvrant plus d’une vingtaine de chansons d’après-guerre, de Pia Colombo aux Rita Mitsouko, comment la chanson française évoque-t-elle la Shoah ?

Horaires : 20h30 – 21h30 (entrée libre dans la limite des places disponibles)

Accès handicapé ORMES

MAISON DE LA POLYCULTURE 19 rue des Chabasses

Visite libre

18h00 – 21h00

Concert-Lecture Céline Surateau (voix), Élisabeth Caillard (violon) et Mathilde Caillard (guitare) vous invitent à une «Rencontre Littéraire et Musique »

Horaires : 19h00 – 20h30

Accès handicapé partiel

