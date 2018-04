Soirées Performances: art “in progress”

Alors que les “Voix d’Orléans” se concluaient ce samedi par une conférence sur le thème du progrès dans l’art, comme en écho à cette docte réflexion, les Soirées Performances de la Scène Nationale proposaient cette fin de semaine de nouvelles explorations artistiques dans ce laboratoire qu’est devenu pour quelques jours encore le Théâtre d’Orléans (jusqu’au 14 avril)



“Mercurial George”: minimaliste

La performance de la chorégraphe canadienne Dana Michel est pour le moins dérangeante, sa gestuelle comme entravée de liens et d’objets qui échapperaient à notre perception développe un univers visuel et sonore où le bizarre fait rapidement place un certain malaise envahissant. Ses contorsions d’abord au sol puis autour de la scène tissent peu à peu une forme chorégraphique très archaïque très intuitive dans un environnement sonore aléatoire assez illisible, et cette performeuse, ” l’artiste montréalaise qui magnétise le monde de la performance contemporaine” nous a laissés quelque peu désemparés devant un langage corporel resté insondable…

“Tutuguri”, le corps et la voix

Flora Detraz réussit quant à elle le tour de force de créer un spectacle tout à fait étonnant à l’aide des deux ingrédients les plus basiques du spectacle vivant: le corps et la voix. Partant d’une psalmodie aux consonances bouddhiques elle va enrichir de minute en minute son répertoire sonore de bribes de sons articulés autant par son corps que par sa bouche entrouverte. Elle construit ainsi une danse du son jusqu’à se transformer en un mime silencieux du chant qu’elle achèvera par un lied classique.

Faisant référence au mythe du “Soleil noir” décrit par Antonin Artaud, voila un spectacle qui par sa simple originalité nous renvoie vers les profondeurs du rituel théâtral…

Ode to the attempt: la règle du jeu

Le chorégraphe belge Jan Martens pose d’entrée la règle du jeu, la performance n’est qu’une tentative en plus ou moins 13 points qu’il va essayer de réaliser sous nos yeux comme: « adresser un message caché à mon ex », « faire un interlude kitsch et charmant » etc… Bref avec une sorte de fragilité, il se dévoile entre le grand écran informatique projeté en fond de scène et sa danse étrange et sautillante, d’une joyeuse et dérisoire ironie sur son propre sort.

Simple, efficace et rigolo cette performance concluait cette première semaine des Soirées avec un brin d’humour bienvenu !

GP