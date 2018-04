Université d’Orléans: deux poids deux mesures selon les “invités” politiques?

Dans la nuit de mardi à mercredi, une tentative d’intrusion violente par des hommes cagoulés a eu lieu à l’université d’Orléans où le mouvement se poursuit en fac de Lettres. Les individus cagoulés ont été repérés par les agents de sécurité grâce aux caméras de surveillance et ont été mis en fuite. Par ailleurs, une polémique vient de débuter sur le refus par la présidence de l’université d’accorder une salle à Benoit Hamon et à son mouvement Générations.S d’Orléans Métropole à la fac de Droit, , alors que la député LREM, Stéphanie Rist et le mouvement Les Jeunes avec Macron ont eux obtenu une salle. Nous n’avons pu joindre la présidence pour avoir sa réaction.

Le communiqué des amis de Benoit Hamon qui se demandent si l’université d’Orléans “aurait perdu sa neutralité”:

“C’est avec une grande surprise que, quelques semaines après avoir essuyé un refus catégorique de la Présidence de l’Université d’Orléans à notre demande de location de salle pour une conférence de Benoît Hamon sur la jeunesse, nous découvrons que Les Jeunes avec Macron 45 se sont vu octroyer l’accès à une salle, afin d’y accueillir la députée LREM Stéphanie RIST, avec comme objectif affiché de promouvoir la loi ORE.

Le refus de l’Université nous a été justifié par une volonté de ne promouvoir aucune manifestation

d’ordre politique. Force est de constater que cette volonté de neutralité n’est pas appliquée à tous.

Cette iniquité de traitement, qui s’inscrit par ailleurs dans un contexte où les libertés publiques sont

durement remises en cause par une répression disproportionnée du gouvernement et par la violence des milices d’extrême droite, est une nouvelle dérive d’une injustice si flagrante qu’il apparaît impossible de ne pas s’en indigner.

“Une officine gouvernementale”

L’Université n’est pas au service du pouvoir ni d’une idéologie. L’Université est au service de la

société dans toute sa diversité. Elle doit par conséquent jouer tout son rôle dans l’organisation et la

richesse du débat public.

Le comité Génération·s Orléans Métropole, comme le Mouvement Génération·s dans son ensemble,s’inquiète des nombreuses atteintes à l’exercice et à la notion même des libertés individuelles et des libertés publiques qui traversent notre pays. Nous ne laisserons pas l’Université d’Orléans devenir une officine gouvernementale.

Nous exigeons des explications publiques de la Présidence de l’Université d’Orléans quant à cette

atteinte manifeste au droit de réunion et une égalité dans l’octroi des salles. A défaut, nous serons

obligés de porter ce différend devant la justice administrative afin de faire valoir nos droits.”