Scène Nationale d’Orléans: le menu sera copieux !

Par une curieuse convention avec la ville, la Scène Nationale d’Orléans et c’est la seule en France, a le droit de tout faire sauf du théâtre pour ne pas porter ombrage aux colocataires des lieux. Alors la Scène Nationale fait de tout et plutôt bien avec une programmation, chaque année, copieuse et riche de sa diversité, jugez-en !

Car ce mardi, c’était la présentation du programme 2018-2019 et le public venu en nombre s’arrachait le précieux catalogue illustré des festivités de plus de cent pages puisque présentant pas moins de quatre vingt spectacles pour cette prochaine saison. Inutile donc d’essayer de résumer l’intégralité des spectacles, essayons plutôt d’en repérer les grandes lignes et quelques pépites que l’on attend déjà avec impatience.

La saison commencera donc en fanfare avec Hop Pop Hop, l’événement musical de l’Astrolabe que la Scène Nationale accueillera sur le plateau de la salle Touchard, avant un événement gastro-musical pour le moins original “La tentation des pieuvres”, concert culinaire dont on dégustera le résultat sous la forme d’une bourride de petites seiches….

En avant la musique !

La saison musicale de la Scène Nationale propose autant de découvertes que de rendez-vous avec des formations connues du public orléanais. On retrouvera les voyages musicaux qui agrémentent les dimanches après midi d’une touche d’exotisme avec, entre autre, la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Dans les incontournables, après un concert de musique élisabéthaine avec l’association des ensembles la Rêveuse et Doulce Mémoire, le quatuor Diotima proposera un concert avec la pianiste lauréate du Concours International d’Orléans, Maroussia Gentet, avant de retrouver les soirées Tricot, au programme pour huit doubles concerts avant un final en grande formation renforcé par quarante musiciens amateurs recrutés pour l’occasion.

Cette année sera aussi celle du vingtième anniversaire de l’Ensemble Cairn qui proposera pour l’occasion trois concerts hommage à Ligeti et Telemann, et avant de clôturer la saison musicale avec l’ensemble Ictus pour un exceptionnel “Einstein on the beach” avec comme narratrice Suzan Vega.

Et j’oubliais dans le registre chanson française la venue de Camille pour un récital le 7 novembre !

Et bien dansons maintenant !

En plus des “Défloraisons” qui début décembre nous ferons découvrir la jeune création chorégraphique régionale en quatre spectacles, la Scène Nationale propose douze spectacles où l’on retrouvera bien sûr Maud Le Pladec du CCNO avec la création de Twenty-seven perspectives, le retour d’Alban Richard avec Fix me et Mié Coquempot, mais aussi l’exceptionnel 10.000 gestes de Boris Chamatz sous forme d’un défi chorégraphique où chaque interprète ne doit reproduire un geste à l’identique.

Du cirque et pour finir du foot féminin

C’est devenu une tradition à la Scène Nationale, on retrouvera cette saison trois spectacles de cirque avec les jongleurs du collectif Petit Travers, la compagnie les sept doigts de la main avec Passagers et l’étonnant Scala de Yoann Bourgeois sur le déséquilibre dont on se souvient de Celui qui tombe de la saison dernière. Et puis 2019 sera l’anée de la coupe du monde de foot féminin, occasion pour la scène nationale de programmer deux spectacles autour de l’événement avec une chorégraphie de Mickael Phelippeau et le spectacle forcémment atypique de Rebecca Chaillon découverte lors des soirées Performances avec “Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute” qui raconte une histoire politique des corps, des identités féminines et du football.

Et la Scène Nationale d’Orléans, c’est aussi les soirées RAMI, les samedis du jazz, les soirées Performances, le festival Jazz or Jazz, et le traditionnel spectacle de réveillon, mais de tout cela, on vous en reparlera…

GP