Les professeurs de l’Académie internationale d’Orléans donnent l’exemple

A l’occasion de l’Académie internationale de musique d’Orléans qui s’ouvre ce 2 août, les différents professeurs donnent l’exemple et se produisent lors de concerts gratuits dans des programmes qui devraient charmer les mélomanes.

On y retrouvera notamment Rosa Park, organisatrice de l’événement, les pianistes Françoise Thinat qui enseigne à l’Ecole Normale de Paris, et Eun Jeong Lee qui fut membre du jury d’Orléans Concours International 2016. Place encore au violoncelliste Marcel Bardon , professeur honoraire au conservatoire de Paris, et à la flûtiste Sandrine François dont l’art excelle en particulier au conservatoire et à l’orchestre philharmonique de Strasbourg.

JDB.

Quatre concerts à l’Institut, place Sainte Croix

Le 4 août à 20 heures

Dukas: “L’Apprenti Sorcier” pour 2 pianos avec Guillaume Coppola et Hervé Billaut. Telemann: 7e Fantaisie pour alto seul par Christophe Desjardin. Doppler: Fantaisie Pastorale Hongroise par Sandrine François (flûte) et Eunjeong Lee (piano). Debussy: 4 Etudes pour piano pour les cinqg doigts pour les tierces pour les octaves pour les huit doigts par Hieyeon Choi. Dvorak ( Waldesruhe), Debussy (Clair de lune) avec Marcel Bardon, violoncelle, Miso Han, piano. Schumann: Fantasiestücke op.73 avec Namjoong KIM (alto), Hervé Billaut (piano).

Le 5 août à 20 heures

Fauré: 6e Nocturne par Hervé Billaut (piano). Tchaïkowski: Andante Cantabile avec Soyeon Kim (violoncelle) et Sohyun Lee (piano). Debussy: 6 Préludes pour piano, La Terrasse des audiences du clair de lune, Ondine, Hommage à S.Pickwick, Canope, Les Tierces alternées, Feux d’artifice par Françoise Thinat. Schubert: Arpeggione Sonata en la mineur D.821 par Christophe Desjardins(alto), Guillaume Coppola (piano).1 Allegro moderato 2 Adagio 3 Allegretto.

Le 8 août à 20 heures

Hoffmeister: Duo Concertant N°1 pour alto et flute 1. Allegro 2. Andante 3, Rondo. Avec Young Mi Kim (flûte), Christophe Desjardins (alto). Granados: Danses Espagnoles 1 Galante 2. Orientale 5. Andaluza par Guillaume Coppola , piano. Piazzolla: Le Grand Tango par Nam Joong Kim (flute) et Hervé Billaut (piano). Strauss: Sonate pour violon et piano(version flute) E flat Major Op.18 avec José-Daniel Castellon (flûte) et Eun ji Han piano). Debussy: Sonate pour violoncelle et piano avec Hélène Dautry(violoncelle) et Hie Yeon Choi (piano).

Le 10 août à 20 heures

Brahms: Sonate pour alto et piano en mi mineur No.1 Op.38 1. Allegro non troppo avec Yeon Kim (alto) et Guillaume Coppola (piano). In Sik Lee: Miryang Arirang pour piano par Eun Jeong. Doppler: Rigolletto Fantasie pour 2 flutes et piano avec Young Mi Kim, José-Daniel Castellon (flûtes), Mi so Han (piano). Schumann: Fantasiestücke op.73 avec Marcel Bardon (violoncelle) et So Hyun Lee (piano). Beethoven : Trio Op.11 pour flûte, violoncelle et piano avec José-Daniel Castellon (flûte),Hélene Dautry (violoncelle), Eun Jeong Lee (piano).

Entrée libre.

Renseignements: 06.62.48.51.22 et 07.82.37.95.97. E-mail: jnmusic@hotmail.com