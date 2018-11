L’hymne à la paix du chef Marius Stieghorst

“En tant qu’Allemand et Européen, j’ai la volonté de partager avec vous un temps fort dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre”. Tels sont les mots de Marius Stieghorst, chef d’orchestre et directeur artistique, mis en exergue du programme “Musique pour Craonne” que le bel Orchestre symphonique d’Orléans donnera au Théâtre d’Orléans les 10 et 11 novembre prochains.

Jeudi , en fin de journée, c’est dans sa loge, juste avant d’entrer en répétition que cet humaniste, souriant et engagé, engagé a accepté de nous recevoir pour nous présenter le sens et le contenu musical de ce concert aux multiples facettes.

Une rencontre emplie de profondeur, émouvante, avec un artiste se livrant corps et âme.

JDB