Orléans : le Pape François pour les fêtes de Jeanne d’Arc 2020, un vœu pieux de la mairie ?

Orléans bruissait de rumeurs depuis que Serge Grouard, au détour d’une petite phrase dans son livre Ce que je voulais vous dire, l’avait laissé suggérer : pour le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc en 2020, l’invité des fêtes du même nom pourrait être… le Pape. Rien de moins ! Mais La Rep a beau révéler en “exclusivité” un “secret de confession”, elle se met peut-être (un peu) le cierge dans l’œil…

Un mois après les prochaines élections municipales de mars 2020 – qu’Olivier Carré l’actuel maire aimerait bien remporter – l’invité des fêtes de Jeanne d’Arc pourrait surclasser tout ce qui s’est fait ou vu depuis l’invention de cet incontournable rendez-vous orléanais. Il se murmure que le Pape François pourrait en être l’invité. 2020 ne sera pas une année comme les autres en effet : ce sera le centième anniversaire de la canonisation de la sainte (16 mai 1920). Quoi de mieux pour frapper un grand coup (de communication) que d’inviter François, le Pape ? Selon la Rep, le maire d’Orléans s’apprêterait à lui envoyer une invitation, et, en coulisse, “l’élu chargé des Fêtes de Jeanne d’Arc, la responsable de l’association organisatrice, un militaire, des représentants des services de la Ville” seraient déjà en train de préparer les affaires pour des fêtes voulues “retentissantes”.

Un an et demi avant les célébrations, voilà qui changerait avec les habitudes. Car chaque année en effet, à quelques jours des fameuses fêtes, il est toujours impossible d’en connaître le président, on l’a vu ces deux-trois dernières années notamment, avec toutes les contorsions qui accompagnent ce moment de grâce élective. Mais le Pape, pardon, ça classe son maire, surtout en campagne électorale pour sa réélection… Ceci dit, à Orléans, chacun sait qu’en matière de rumeurs, on s’y entend, ça ne date pas d’aujourd’hui.

Pour la vérifier, nous avons donc tenté depuis le milieu de la semaine de joindre d’autres “élus”, du côté du ciel ecclésiastique cette fois-ci. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas été très bavards sur le sujet, mais le silence est une marque de fabrique chez ces hommes-là… Ni Mgr Blaquart, ni son chargé de communication n’ont donné suite à nos questionnements. À leur décharge, les dernières semaines ont été pour le moins éprouvantes, et la semaine dernière Mgr Blaquart était aussi bien occupé à Lourdes pour l’assemblée plénière de la Conférence épiscopale. Cherchant “plus haut”, nous avons interrogé le secrétaire général et porte parole de la CEF, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas. S’il y en a bien un qui doit savoir ce qui se trame, c’est bien lui… Qui nous fait cette réponse en guise de viatique : “No news, c’est la réalité” (sic).

Après ça, libre à chacun d’aller mettre des cierges à la cathédrale Sainte-Croix pour éclaircir mystères et rumeurs, en prenant bien soin de ne pas y mettre le feu, pour célébrer le centenaire de la canonisation de la Jeanne, ça la ficherait mal.

F.S.