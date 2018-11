“Totem di Sabbia”, une soirée singulière avec Raphaël Thierry et Sylvain Lemêtre

Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre, l’ensemble de création musicale Cairn, en résidence artiste associé avec la Scène nationale d’Orléans, y fête ses vingt ans au fil de trois “Soirées singulières”. Ces dernières rassemblent autour de l’ensemble de Jérôme Combier, plusieurs artistes qui furent et lui sont encore fidèles. Tous offrent au public, les uns après les autres, des événements impliquant des pratiques artistiques variées. L’un des temps forts de ce rendez-vous est la performance plastique et musicale à laquelle se livrent ce mercredi soir le peintre Raphaël Thierry et Sylvain Lemêtre, percussionniste de l’Ensemble.

Raphaël Thierry a, entre autres, développé une technique de peinture sur sable sur une vitre rétro éclairée, apparition et effacement de figures réfléchies sur grand écran qu sont ici ponctuées par la rythmique de Sylvain Lemêtre au zarb, tambour iranien. A la la veille de leur performance, les deux artistes, réunis à la salle Antoine Vitez de la Scène nationale d’Orléans, ont volontiers évoqué leur art respectif, la conjugaison de leurs expressions, leur rencontre, leur communion lors d’un instant de création unique. Tout cela pour une beauté de l’acte éphémère suscitant passion et éblouissement.

JDB.