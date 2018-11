Les maires ont le blues

Au deuxième jour du congrès annuel des maires à Paris on ne peut pas dire que l’ambiance se soit réchauffée. « Oubliés de la République, méprisés, pas accompagnés, inquiets » : de gauche comme de droite et du centre, non-inscrits, les maires de France ne manquent pas de qualificatifs pour témoigner de leur mal être et de la crise qui secoue tout le territoire.

Les fantassins de la République

Nous l’évoquions hier, ce désenchantement s’explique par une série de mesures prises par l’actuel gouvernement : fin de la taxe d’habitation, multiplication de normes contraignantes, transferts arbitraires de compétences, suppression des emplois aidés, budgets amputés, baisse des dotations… Disons que c’est la goutte qui a fait déborder le vase mais le malaise vient de plus loin. Sur tout le territoire, ces « fantassins de la République qui produisent des services publics pour améliorer le bienêtre de leurs concitoyens, pour développer leurs territoires » songent de plus en plus à jeter l’éponge. « Nos administrés sont de plus en plus des consommateurs insatisfaits qui oublient le collectif. Cela conduit à un manque de reconnaissance de ce qui est fait et quelques fois à un manque de respect manifesté en particulier sur les réseaux sociaux » nous dit un conseiller municipal du Loir-et-Cher qui a souhaité garder l’anonymat.

De plus, surtout dans les communes de moins de 1000 habitants qui disposent de peu de services, les maires se disent particulièrement démunis devant les responsabilités qui leur incombent. D’où une crise des vocations dont les premiers symptômes sont apparus aux municipales de 2014, dans 563 communes de moins de 1000 habitants le nombre de candidats était inférieur à celui des sièges à pourvoir et dans plus d’un tiers de celles de plus de 1000 habitants une seule liste se présentait. Depuis la situation n’a fait que s’aggraver avec les intercommunalités qui provoquent chez certains maires un sentiment d’inutilité et de dépouillement. Résultat près de la moitié des maires songent à jeter l’éponge en 2020.

Fracture territoriale

De nombreux élus ont dit et répété à la tribune que le milieu rural était touché de plein fouet par « l’imposition des 80km/h et le coût de l’essence. Ils ont insisté sur la fracture territoriale qui se creuse entre les grandes villes et les petites communes rurales, ces grandes oubliées de ce gouvernement ». Dans la foulée, le « tout métropole » et « l’égoïsme des villes centre » sont pointés. « Il y a les métropoles et c’est tout » se dit-il au fil des ateliers. D’autres appellent les métropoles à « irriguer les territoires, c’est leur fonction. Il faut travailler ensemble ».

A l’Elysée en trainant des pieds

LIVE | Discours devant les Maires de France. https://t.co/VMWX6SNqnI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2018

Invités par le président de la République à assister à son intervention, choisis sur des critères qu’ils ignorent, un millier de maires sur les 9000 (moins que par le passé) présents au congrès auquel il ne viendra pas, vont se rendre à L’Elysée en trainant les pieds. D’autres comme André Laignel (PS) n’iront pas. « Il est clair que je ne saurais cautionner ce meeting, ce type de démarche. Bien évidemment et avec de nombreux amis, je n’y serais pas » dit-il. Par ailleurs à 17h30 le chef de l’Etat aura reçu le bureau de l’AMF pour une réunion de travail à laquelle participera le maire d’Issoudun.

F.C