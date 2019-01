Richard Ramos (MoDem) à propos de M. Schiappa: “il y a des limites à la politique spectacle”

Trop c’est trop: Richard Ramos, n’est pas le dernier à médiatiser ses combats avec des “coups” comme de déposer des bottes oignons devant Auchan puis mettre en cause Carrefour; Mais en participant à l’émission d’ Hanouna, il estime que la ministre (égalité hommes-femmes) est allée trop loin.

Et puis Richard Ramos, même membre de la majorité, est député( du Loiret), pas ministre ce qui change tout.

“Ce n’est pas la place d’un ministre de faire le guignol sur une émission comme celle-là”, peste-t-il. L’élu du Loiret n’est pourtant pas le dernier, quand il s’agit de mettre en scène ses engagements, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des limites, dit-il, à la “politique-spectacle”. “Et demain, M. Hanouna viendra animer l’Hémicycle, et on fera la galette des rois en votant les lois en fonction de celui qui aura la fève ?, fulmine le député. On va jusqu’où avec ces bêtises-là ? Si les gens sont dans la rue avec les gilets jaunes, c’est qu’il y en avait qui n’arrivaient pas à vivre.”