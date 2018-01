“Tant et Temps”, sauvé de l’oubli orléanais

Dans les années 90, Michel Dubois, sérigraphe orléanais dont la compétence était reconnue jusqu’au Musée d’Art Moderne de New-York, accueillait dans ses locaux l’atelier de sérigraphie de l’école des Beaux Arts d’Orléans (alors dénommé IAV), offrant un cadre professionnel d’exception au élèves de Jean-Marie Biardeau, enseignant fort d’une longue expérience de l’enseignement de la sérigraphie. Fruit de cette nouvelle collaboration, une association au nom un peu abstrait “Tant & Temps”, voyait le jour.

L’idée était alors de dépasser l’usage de la sérigraphie comme moyen de reproduction d’œuvres d’art pour en faire un véritable outil de création au service d’artistes contemporains. Le concept prit la forme d’un travail sur quelques jours avec un artiste invité qui travaillera directement sur les écrans à encres servant à composer les différentes couleurs de la création picturale. C’était tout à la fois un défi artistique par la méthode de travail proposée, mais aussi, grâce au tirage d’une cinquantaine d’exemplaires signés de chaque création originale, la possibilité d’offrir à un public élargi, l’accès à des multiples d’une œuvre d’un artiste reconnu. Une galerie pour le plus grand nombre en quelque sorte…

Et l’idée séduisit rapidement les artistes que les deux protagonistes du projet avaient l’habitude de fréquenter, pour beaucoup artistes marquants de cette fin de XXe siècle, dont certains issus du courant de la “Figuration Narrative”, mouvement artistique que les Orléanais découvriront lors d’une exposition du musée des Beaux Arts d’Orléans en décembre 2005.

En une dizaine d’années, c’est plus d’une cinquantaine d’artistes qui firent l’expérience de cette technique originale de création, réalisant ainsi une collection de plus de quatre vingts estampes originales, qui furent exposées dans des salons, tant en France qu’à l’étranger. Kuroda, Rancillac, Quarez, Righi, Rousse, Di Rosa, Guyomard, Barry, Delprat, Humair, Messac, Brandon, pour n’en citer que quelques un(e)s, sont venus à Orléans jusqu’en 2005, et se plurent à créer avec cette technique artistique innovante.

Lorsque les moyens techniques vinrent à manquer mettant fin à ces dix années d’intense activité de Tant & Temps, Michel Dubois et Jean-Marie Biardeau cherchèrent alors à sauvegarder cette collection unique d’art contemporain. Hélas, nul n’est prophète en son pays, et bien qu’Orléans ait une tradition de l’estampe remontant au XVIIIe siècle, aucune institution orléanaise ne fut intéressée pour conserver ce patrimoine artistique d’exception, au grand désespoir des deux associés.

Le miracle survint pourtant, il y a quelques mois avec la rencontre des créateurs du futur Musée de l’Imprimerie de Malesherbes, au premier rang desquels, Jean Paul Maury, patron de Maury Imprimerie, qui manifesta immédiatement son intérêt pour l’aventure artistique originale de Tant & Temps, et qui proposa non seulement de déposer la collection des estampes au musée, mais aussi d’y installer une machine d’impression sérigraphique survivante de l’épopée Tant & Temps.

Ce fut chose faite en ce mois de décembre 2017, où non seulement fut accueillie l’imposante collection, mais aussi fut remise en route, avec une émotion palpable, la machine qui avait permis d’imprimer ces œuvres d’art au prix d’un travail où le temps n’était pas compté…

GP