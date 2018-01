Musique et Equilibre: la fête des Argonautes

Ce mercredi soir, l’association Musique et Équilibre a mis l’ambiance dans les locaux rutilants mais encore bien froids du bâtiment récemment inauguré de l‘Argonaute à Orléans, nouveau site polyvalent. Un peu d’arabo-andalous, un peu de jazz, un peu de soul, un peu de punk: les musiciens de talent ne manquaient évidemment pas à l’appel pour cette soirée festive à l’occasion de l’ouverture des nouveaux locaux de Musique et Equilibre à l’Argonaute. Il faut dire que Musique et Equilibre l’école de musique du 108 rue de Bourgogne, n’est pas vraiment une école comme les autres avec un projet pédagogique fort, dont cette implantation à l’Argonaute est l’illustration concrète comme s’est plu à la rappeler son directeur Serge Ceccaldi.

“La Mazurka est comme chacun sait une danse mécanique à trois temps avec deux petits pas en avant à gauche et un jeté de pied en arrière, puis se retournant, deux petits pas à droite et un jeté de pied en arrière: illustration parfaite de nos relations aux différentes politiques”

Serge Ceccaldi discours d’accueil



Non sans humour, Serge Ceccaldi a rappelé la genèse de ce projet en remerciant ses nombreux partenaires qui permettent aujourd’hui d’étendre l’activité d’enseignement musical de Musique et Equilibre, forme de reconnaissance d’une pédagogie qui rappelons-le a produit quelques pépites de la scène musicale orléanaise.

“Ici, on forme, on crée et on diffuse !”

Musique et Equilibre c’est d’abord une formation tournée vers les musiques actuelles, le rock ou le jazz bien sûr, mais aussi le funck, la chanson, la musique traditionnelle ou les musiques amplifiées. Mais c’est aussi une pédagogie volontairement différente qui est proposée aux huit cents élèves qui fréquentent les cours d’instrument.

Le maitre mot est “collectif” et tous les élèves sont invités, à leur niveau, à participer à différents groupes ou ateliers d’instruments pour préparer des auditions collectives voire des représentations publiques. Car le credo et l’ambition de l’école est toujours de faire de la pratique musicale une forme d’échange social où la musique remplit pleinement son rôle en conduisant l’élève quelque soit son niveau, à jouer pour un public.

Un incubateur musical

Musique & Equilibre se vit comme un laboratoire de l’innovation et de la créativité musicale dans une logique de “circuit court”, où ce qui est produit est d’abord consommé par un public local, quand la musique (re)trouve la plénitude de son lien social et culturel. Car même si le report de l’ouverture de ces nouveaux locaux de septembre à janvier pour des problèmes acoustiques a quelque peu perturbé le recrutement de nouveaux élèves sur le quartier, la création d’un atelier de musique Arabo-Andalouse développé conjointement avec l’ASLA, reste exemplaire de la démarche ouverte de Musique et Equilibre.

Et si la récente annonce municipale du transfert du Conservatoire et de l’Astrolabe au pont de l’Europe faisait quelque peu jazzer les participants, Serge Ceccaldi a émis le vœux que Musique et Equilibre ne soit pas oublié dans ce transfert musical vers l’ouest…

GP