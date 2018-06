L’expo de l’expo: une mise en abyme

Réalisation d’une scénographie d’exposition

par les élèves de Seconde «culture et création design» du Lycée Charles Péguy Orléans



Dans le cadre de la Seconde culture et création design, (qui préfigure la section STD2A – Sciences et Technologie du design et des Arts Appliqués), les élèves du Lycée Charles Péguy sont amenés à aborder la démarche de création à travers différents domaines du design.

Lors d’un projet visant à comprendre les enjeux du design d’espace, les Secondes ont pu découvrir la « Galerie Le Garage », galerie d’art créée par Michel Dubois. Ce dernier les a donc gracieusement accueillis afin que les élèves puissent étudier les volumes, les surfaces, les sources lumineuses, la distribution des différentes pièces et les possibilités de circulation dans le lieu.

Par la suite, durant une vingtaine d’heures de cours (réparties sur un mois), les élèves ont entrepris de travailler sur l’aménagement d’une scénographie muséale permettant de dévoiler progressivement deux sculptures de leur invention, préparées en amont.

Ils ont donc analysé les notions de cacher/dévoiler et de progression afin de faire émerger des principes permettant de travailler sur le thème. C’est à l’aide du croquis, de la photographie et de la maquette qu’ils ont pu faire évoluer et communiquer leurs idées.

Le travail des élèves se compose donc d’une planche d’analyse des notions, de trois planches de recherches autour des principes choisis, d’une planche de développement d’une idée finale sous forme de perspective axonométrique et d’une maquette permettant une meilleure projection de la distribution des éléments composant leur scénographie.