Gélis, lecture féconde

Pas facile de consacrer un ouvrage à un artiste vivant, reconnu et estimé dans le monde des arts, personnalité locale et de surcroit ami de l’auteur ! C’est pourtant ce défi que relève Jean Dominique Burtin dans ce livre consacré à Daniel Gélis au titre très burtinien “Par Gélis, par délices et merveilles”.

Tressant paroles de l’artiste, commentaires de presse, citations d’amis ou de galeristes, Jean Dominique Burtin en chroniqueur culturel de longue date, construit un portrait vivant de l’artiste tout au long d’une carrière particulièrement créative, ajoutant au fil des pages son regard amical mais toujours inspiré sur l’œuvre ainsi dévoilée. Les propos de l’artiste, commentant les tableaux reproduits, révèlent une personnalité sincère et généreuse au discours sans emphase ni prétention dans sa relation à son métier d’artiste, et en contrepoint, les extraits de presse, choisis parmi un nombre éloquent de journalistes, illustrent la richesse du discours sur la peinture de Gélis.

Découvreurs ou connaisseurs de l’œuvre du peintre, ce livre simple et accessible vous donnera l’occasion de rencontrer un artiste au delà de la toile, rencontre que vous pourrez concrétiser ce week-end de novembre en rendant visite à la galerie le Garage où Daniel Gélis et Jean Dominique Burtin vous attendent pour dédicacer ce bel ouvrage.

GP