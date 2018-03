Loto: privatisation et patrimoine

Alors que la gauche dénonce la privatisation annoncée de la Française des Jeux par la voix du nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui déclare “On est en train de vendre le loto, c’est-à-dire le truc le plus rentable de France”, et parle de “brader le patrimoine commun“, le Loto vient pour sa part de présenter son tirage spécial “Patrimoine” qui se déroulera donc le 14 septembre prochain, pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Piloté par l’incontournable Stéphane Bern, ce tirage spécial, devrait récolter 15 à 20 millions d’euros dont la moitié servira à financer les travaux les plus urgents des sites emblématiques parmi les 250 monuments qui ont été choisis sur 2000 propositions faites par les Français sur le site participatif du ministère de la Culture.

Selon Stéphane Bern, il y a urgence à sauver le patrimoine français, notamment dans les villages. Si des milliers de bâtiments sont dans un mauvais état, c’est parce que “la ligne budgétaire d’entretien est souvent utilisée pour autre chose” et l'”on restaure car on n’a pas entretenu en temps et en heure”.