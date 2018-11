Orléans : le grand naufrage des piscines

Bonjour,

Ce samedi matin je reviens du palais des sports où j’étais parti avec l’intention d’aller à mon cours adultes de 9h. Bon, on me dit que pas de cours aujourd’hui car “animation”, il paraît qu’on était prévenu, il se trouve que non…

Alors bon c’est pas très grave, un cours annulé au dernier moment sans être prévenu ça arrive, c’est pas vraiment pour ça que je vous écris. Mais quand même, depuis le début de l’année il se trouve que c’est une sacré mission pour aller nager ! Alors en tant que citoyen orléanais et nageur de l’AON depuis des années je voulais vous le signaler et me permets ce petit mail, sans aucune véhémence mais avec toute la lucidité que je peux avoir le Samedi matin.

Alors c’est jamais la faute de personne.

– La piscine qui ferme chaque début d’année, 15 jours après la reprise (sans jamais nous demander notre avis vous remarquerez…) à cause de l’Open de Tennis et tout le gratin politique et commercial qu’il faudrait voir à pas déranger avec nos cheveux mouillés et décoiffés…

– Ensuite la piscine encore fermée des jours à cause de la forte présence de légionelles…(qui semble liée à un manque certain d’entretien et d’assainissement de cette piscine et plus généralement de ce vieux Palais des Sports).

– Et encore aujourd’hui Samedi 20 Octobre la piscine fermée (sans nous demander non plus notre avis…) pour faire un Escape-game aquatique…

Bon, ça fait déjà beaucoup en deux mois, mais pourquoi pas…

Mais si on ajoute le fait que quand il n’y a ni bactérie, ni tennis, ni aqua-poney, les piscines d’Orléans sont ouvertes au public rarement plus de 4 heures par jour (dans une capitale régionale ça fait tâche, si si je vous assure…), que les vestiaires et les douches sont pas toujours au top, que parfois (pour la blague) sans raison, alors qu’on nage sur le dos, on vous enlève les drapeaux des 5 mètres et qu’on se prend le mur… et bien pour toutes ces raisons on se prend à penser comme moi qu’on nous prend vraiment pour des pov’gens et qu’on ne considère pas les usagers des piscines.

Je sais que les entraîneurs/ses, les maîtres-nageurs/ses, et le personnel des piscines font leur maximum et de leur mieux, et je les en remercie. Mais voilà je suppose que je ne suis pas le premier (ni le dernier) à envoyer un mail comme ça aux services de la mairie alors si vous pouviez, messieurs mesdames les élu-e-s, considérez un minimum notre agacement et faire en sorte qu’on puisse nager dans des conditions minimales ça serait sympa, car sinon ce qu’on s’apprête un peu tous à faire comme moi ce matin (et comme beaucoup l’ont déjà fait), c’est de partir des clubs d’Orléans et d’aller nager à Olivet ou Saran ou ailleurs….et encore une fois pour une capitale régionale, laisser-partir les usagers des piscines ça fait tâche…

Alors on sait tous que c’est des histoires de coupes budgétaires, mais pourtant il y a plein d’argent pour le sport, la mairie d’Orléans pense qu’il vaut toujours mieux payer les salaires mirobolants des joueurs de l’OLB, et faire venir Tsonga ou Teddy Riner, ça participe au rayonnement de la ville nationalement, mais moi je crois au contraire que le rayonnement d’une ville dans le sport s’obtient en développant le service public et l’entretien de ses structures pour les usagers, pour le plus grand nombre, (pas seulement en promettant une super-piscine découverte pour 2020) ce que manifestement Orléans ne fait pas et n’a pas envie de faire pour les établissements aquatiques, et nationalement, ça fait tâche, si si…

Merci de votre compréhension,

Un nageur de l’AON.