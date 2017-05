Législatives : les “députés-maires” d’Orléans, Tours et Chartres donnent la priorité à leur métropole

Dans la région Centre-Val de Loire, les 23 députés sortant sont en majorité à droite et au centre. La grande vague macroniste annoncée risque bien de bouleverser ce rapport de force et le coup de balai prévu ou redouté, renvoyer à leurs études depuis longtemps terminées, quelques figures régionales éternelles. Quatre députés parmi les plus connus, tous les quatre LR, Olivier Carré (Loiret), Philippe Briand (Indre-et-Loire), Jean-Pierre Gorges (Eure-et-Loir) et Yves Fromion (Cher), ne se représentent pas. Voire cinq, si l’on compte Jean-Marie Beffara (PS, Indre-et-Loire) qui laisse Marisol Touraine tenter de reprendre le siège qu’elle lui avait laissé pour cause de nomination au ministère de la Santé. Et six avec Patrice Martin-Lalande qui s’efface derrière Guillaume Peltier (LR-Loir-et-Cher), tout en étant son suppléant.

Olivier Carré, Jean-Pierre Gorges et Philippe Briand ont fait, en raison de la loi sur le cumul, le choix de présider leur métropole, Orléans, Tours et Chartres.

Un raz de marée des “marcheurs”?

Depuis 2012, le rapport de force s’établissait ainsi en région: 12 LR, 2 UDI, 8 PS et 1 PC. Partout les candidats de la République En Marche font figure d’épouvantail, marchant sur l’eau de l’élection d’Emmanuel Macron. Ils seront présents presque partout à l’exception de deux circonscriptions, la troisième d’Eure-et-Loir où le parti de la “majorité présidentielle” n’a pas semblé se décider entre Harold Huwart (PRG), vice-président de la région Centre-Val de Loire, très tôt rallié à Macron, et Laure de la Raudière, députés LR sortant, qui avait été parmi les premières à accepter “la main tendue” par Emmanuel macron. L’électeur tranchera.

Dans l’Indre, Michel Sapin qui était suppléant de Jean-Paul Chanteguet… son ancien suppléant, ne se représente pas. Il a préféré partir sur son pêche promenade autour de l’ïle d’Yeu, en attendant un hypothétique destin européen. A la surprise générale, le sortant PS Jean-Paul Chanteguet se voit opposer un ancien élu LR, le “Lemairiste” François Jolivet! Les deux anciens partis de gouvernement, PS et LR vont-il se retrouver en slip au soir du 18 juin? Combien leur restera t-il de circonscriptions? L’électeur du Centre-Val de Loire est il prêt à donner son suffrage à des quasi-inconnus dès lors qu’il est estampillé Macron.

Le Front national, malgré les turbulence post-présidentielle chez Marine Le Pen et ses amis, peut-il décrocher un siège à l’arrache? Dans le nord et l’est Loiret, chez Marianne Dubois et Jean-Pierre Door ou encore chez Guillaume Peltier qui prend le relais de Patrice Martin-Lalande en Sologne? Les candidats de la France insoumise vont-ils bénéficier de l’effet Mélenchon? Comment vont jouer les notoriétés locales par rapport au “dégagisme” ambiant?

Telles sont, comme ailleurs, les clés de ces législatives parfaitement indécises sur les 23 circonscriptions de notre région.

Ch.B

Abréviations :

DLF : Debout la France, LR : Les Républicains, UPR : Union pour la République, REM : La République en Marche, PCD : Parti Chrétien Démocrate, LO : Lutte ouvrière, DD : Divers droite, PC : Parti communiste, FN : Front National, FI : France insoumise, PS : Parti socialiste, EELV : Europe Ecologie Les Verts, UDI : Union des Démocrates et Indépendants, DVG: divers gauche, EXG: Extrême gauche, ECO: Ecologiste

1ère circonscription Jean-Pierre Darley SE Kasia Edey Gamassou PCD Interprète, conférencière Térence Domer-Marie UPR Fait un mémoire sur la structure d’un réseau bio et l’approvisionnement alimentaire d’un territoire Colette Poltarasky FN 56 ans, gestionnaire qualité en entreprise cosmétique Charles-Eric Lemaignen LR Actuel président d’Orléans-Métropole Daniel Simon DLF Jeune diplômé de Science Politique Stéphanie Rist REM Médecin au CHR d’Orléans, rhumatologue Michel Ricoud PC Conseiller municipal d’opposition à Orléans Olivier Jouin PS-EELV Directeur de RECIA (Aménagement numérique) Claire Bonfort DD 32 ans, travaille dans la communication Murat Yilmazgiller SE Ingénieur informatique au CNAM, Centre d’Enseignement d’Orléans Khalid Bajjouj SE Claude Trepka LO 51 ans technicien Famar à Orléans La Source, suppléante : Céline Sançois, 41 ans, institutrice Stéphanie Rist REM 43 ans, médecin hospitalier, rhumatologue Anne-Sophie Leguin FI 39 ans enseignante au collège d’Olivet

2e circonscription Alix de Courrèges PCD Commerçante à Orléans Mathieu Gallois PC Secrétaire départemental du Parti communiste Serge Grouard LR Député sortant, ancien maire d’Orléans Eliane Faure EPR Comptable à la retraite Jean-Philippe Grand EELV-PS Directeur d’une association d’insertion Pascal Tebibel SE Directeur au sein d’un groupe de BTP, président de l’association “Ne les oublions pas” Caroline Janvier REM Consultante, directrice d’association David Van Hemelryck DD Fondateur du mouvement « Hollande démission » Maurice Valix SE Directeur Informatique, conseiller municipal à Saint Denis de l’Hôtel Nadine Boisgerault FN Infirmière à domicile Conseillère régionale Farida Megdoud LO Enseignante au lycée Pail Gauguin d’Orléans-La Source Caroline Janvier REM Employée d’une association qui vient en aide aux handicapés, aux réfugiés Olivier Hicter FI P rofesseur au lycée Voltaire à La Source

3e circonscription Michel Naulin LO Infirmier retraité Jihan Chelly En Marche Adjointe, sans étiquette, au maire de Briare Claude de Ganay LR Député sortant Lise Hegron UPR Benoit Guirlet PCD Délégué départemental du PCD Alain Alexandre SE Membre de l’Alliance Royale, ingénieur informatique Amyne Chaabane SE Conseiller en création et financement d’entreprises Charles de Gevigney FN Secrétaire départemental du Front national Cédric Petit EELV Kevin Merlot FI Professeur bénévole de Karaté Monique Barret PCF Retraitée du secteur nucléaire, présidente du conseil des Pru’hommes de Montagis

4e circonscription Alphonse Proffit SE Développeur informatique Ludovic Marchetti FN Chef pâtissier, conseiller régional et conseiller municipal d’Amilly Franck Demaumont PC Maire de Chalette-sur-Loing Christine Rochoux DD Professeur de lettres à Ferrières, militante Zoé Baron UPR Luc Bucheton DLF Secrétaire départemental de Debout la France Notaire Massilia Salemkour EELV Maraîchère en bio Jean-Pierre Door LR Député sortant, maire de Montargis Jalila Gaboret PS Conseillère régionale Dominique Clergue LO Ouvrière. Suppléante : Anne-Marie Fourniols, infirmière retraitée Mélusine Harlé REM Ecrivain, journaliste, chef d’entreprise, spécialisée dans l’éducation et le droit des enfants.

5e circonscription Marie Agam FI Haut fonctionnaire retraitée Estelle Cazalda PC Employée d’un centre financier Nathalie Moury SE Abdessamad Mabrouk SE Jeanne Beaulier FN Conseillère régionale Louise Dupraz UPR Frédéric Malmartel DLF Expert en Sûreté Benoit Varin EELV Créateur d’une entreprise de recyclage Cécile Daire SE ABANDON Thierry Stromboni PS Principal adjoint de Collège Denis Brunette DLF Chef d’entreprise dans l’Orléanais Nicolas Sanson SE Céline Sottejeau LO Professeur de français au collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire. Facteur David Simonnet REM PDG d’un groupe de 450 personnes, officier de réserve dans la gendarmerie Marianne Dubois Députée sortante

6e circonscription Henri Anthony SE Chef d’entreprise Stéphane Fautrat DD Agriculteur, ex secrétaire départemental LR Paul Denizot SE Avocat Bernadette Beck SE Gwénaëlle Duhautbois UPR Myriam Bachir FN Infirmière, ex militante CGT Alexandrine Leclerc UDI Conseillère départementale, adjoint au maire d’Orléans, enseignante Anne-Charlotte Ravinet PCD Guide-conférencière orléanaise David Choquel LO Enseignant en lycée professionnel. Suppléant : Arnaud Lemerle, cheminot Valérie Corre PS Députée sortante Jérôme Schmitt FI 45 ans thermicien nucléaire

Dominique Tripet PC Conseillère municipale d’Orléans Richard Ramos REM-MoDem Elu MoDem à Fay-aux-Loges, conseiller communautaire de la communauté des Loges Hamid Khoutoul SE Ex-EELV, 38 ans enseignant à Gien

LOIR-ET-CHER

1ère circonscription Denys Robiliard PS Député sortant. Conseiller municipal de Blois. Avocat. Michel Chassier FN Conseiller municipal de Blois. Conseiller régional. Damien Hénault LR maire délégué de Montrichard Val de Cher (commune nouvelle). 47 ans. Marc Fesneau REM Maire de Marchenoir, président de la communauté de communes Beauce-Val de Loire. Secrétaire général du MoDem. 45 ans. Rama Yade La France qui Ose ex Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et aux Droits de l’Homme. Ex Secrétaire d’État aux Sports. Conseillère régionale d’Ile-de-France 2010-2015. Kenza Belliard

/ Jérémie Fassot FI Étienne Bourgeois ECO Marie-Claude Neveu EXG Nicolas Orgelet ECO Rémy Meneau DIV Camélia Khabèche PCF

2e circonscription Guillaume Peltier LR Maire de Neung-sur-Beuvron, conseiller régional, 39 ans. Jean-Luc Brault REM Maire de Contres, président de la communauté de communes Val de Cher-Controis, 66 ans Didier Guénin PS 1er adjoint Romorantin Mathilde Paris FN conseillère municipale de Blois, conseillère régionale. Cadre du tourisme (Chambord), 31 ans Yvon Chéry FI responsable syndical Maryline Corbeau DLF Marie Robin ECO Sarah Laurent ECO Grégory Houssin DIV Olivia Marchal DVD Francesca Di Pietro EXG Jean-Claude Delanoue PCF

3e circonscription Marlène Martin REM 1ère adjointe au maire de Villiers-sur-Loir, 42 ans. Co-gérante d’une maison d’édition. Christian Guellier EELV Maurice Leroy UDI Député sortant (4e mandat). Président du Conseil départemental. Vice-président de l’ADF (Asso des départements de France). 58 ans. Jean-Yves Narquin FN Maire de Villiers-sur-Loir. Cécile Rivière / Thomas Duquenne FI 38 ans, professeur de sciences à Châteaudun. Burahn Caglar DIV Claude Lamy EXG Catherine Evesque DIV Patrick Callu PCF

INDRE ET LOIRE

1ère circonscription Philippe Conte DD Emmanuel Lakière DLF Jean-Patrick Gille PS Député sortant Léonard Lema PC Céline Ballesteros LR Maria Loire EELV Lionel Bejeau DD Laurence Lecardonnel FN Bruno De Jorna DD Claude Bourdin FI Christophe Dupin ECO Mathilde Zicca SE Philippe Chalumeau REM Médecin généraliste, responsable départemental d’En Marche, ex PS Anne Brunet LO

2e circonscription Daniel Labaronne REM Maire divers gauche de Bléré, universitaire et chercheur en économie. Fabien Coste PC Alexis Lamoureux PRG Stanislas de la Ruffie FN Catherine rubeaut LO Frédéric Nobileau FI Arthur Dufourg DD Virginie Bergerard DLF Pierre Morin DVG Jean-Marc Lelandais DD Claude Greff LR Députée sortante Isabelle Gaudron PS Vice-présidente du conseil régional Valérie Lonjon SE Eric Beaugendre EELV

3e circonscription Thomas Jouhannaud LO Marc Angenault DD Philippe Rubel UPR Eva Kukulski FN Sophie Adolphe FI François-Xavier Decrop DLF Robert de Prévoisin DD Ronan Lebert PC Marie-Agnes Peltier EELV Sophie Auconnie UDI Marisol Touraine PS Ancienne ministre de la Santé qui veut reprendre son siège Marie-Pierre Hage DG Numa Grange SE

4e circonscription Fabienne Colboc REM 40 ans, créatrice, coach en entreprise, référente du mouvement REM en Indre-et-Loire Geoffroy de Vries DD Véronique Valin DLF Sophie Hervé PC Véronique Péan FN Michel Gendron EELV Nadia Vezin FI Laurent Baumel PS Député sortant Pierre Polier DD Jean-Jacques Prodhomme LO Kemaïs Marzouc SE Hervé Novelli LR

5e circonscription Sabine Thillaye En Marche Franco-allemande, chef d’entreprise et enseignante, 55 ans, membre du Mouvement Européen France Augustin Chazal DD Erwan Deliz EELV Mélanie Fortier PRG Sylvie Thiébaut LO Françoise Roux PC Aurélien Durand SE Robert Bryche SE Daniel Fraczak FN Fabrice Boigard LR Adoubé par Philippe Briand sortant LR qui ne se représente pas. Constance Ascar FI Jean de Fouqières DLF Patrice Vallée DD

1ère circonscription François Cormier-Bouligeon REM A travaillé auprès d’Emmanuel Macron au ministère de l’Economie, puis de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des sports Romain Guillaume UPR Concepteur-graphiste Frédéric Renard FI Porte-parole de FI, bénéficie du retrait de la candidate PC Laurent Sorcelle UDI Professionnel de l’audiovisuel, chroniqueur, producteur. Francoise Pouzet EELV Membre du conseil régional EEVV Vladimir d’Ormesson LR Normal Sup et ENA, adoubé par Yves Fromion, sortant LR. Sylvie Cerveau LO Retraitée de la Sécu. Jean-René Coueille FN Conseiller régional, secrétaire départemental du FN. Céline Bezoui PS Conseillère municipale d’opposition à Bourges

2e circonscription Loic Kervran En Marche Jamais élu, auditeur en établissement bancaire, délégué départemental d’En Marche dans le Cher, 33 ans Richard Carton DD Vice-président de la Chambre de Métier du Cher. Sophie Bertrand LR Vice-présidente du consiel départemental. Maire adjointe de Quincy. Soutenue par l’UDI. Nicolas Sansu PC Député sortant, maire de Vierzon. Charly Parragin SE Elu de Charost Marie-Thérèse Petit EELV Première candidature Régis Robin LO Enseignant Martine Raimbault FN Conseillère régionale, eet conxeillère municipale de Vierzon, ex-déléguée CGT d’EDF Nadia Essayan REM-MoDem Conseillère municipale d’opposition à Vierzon Agnes Sinsoulier-Bigot PS Vice-président du conseil régional en charge de la culture Carole Sicot UPR Première candidature

3e circonscription Magali Bessard PC Conseillère municipale d’opposition à Bourges Eric Thevenin DLF Vient de l’Indre Alain Rodric UPR Menait la section UPR du Cher aux régionales Loïc Kervran REM Référent départemental de REM dans le Cher. Jean Riffet FI Yann Gallut PS Député sortant Olivier Beatrix UDI Maire de Germigny-l’Exempt, GDF Samuel Vaisson DD Aide-soignant à Saint-Amand-Montrond Catherine Menguy EELV Cher de service éducatif Louis Cosyns LR Maire de Dun-sur-Auron, conseiller régional, ancien député Jordan le Goïc FN Eric Bellet LO Ouvrier Michelin

INDRE

1ère circonscription François Jolivet REM Véronique Gélinaud EXG Corinne Keller FI Alix Penloup-Arbona DLF Jean-Paul Chanteguet PS Député sortant Jacques Charpentier DIV Muriel Beffara ECO Sophie Tissier EXG Mylène Wunsch FN Michel Fradet PCF Paulette Picard LR Gilles des Gachons DVD Patrick Bouyat ECO

2e circonscription Sophie Guérin MoDem / LRM Maire Modem de Heugnes et conseillère départemental, 52 ans Damien Mercier EXG Isabelle Bruneau PS Députée sortante Dominique Lanyi FN Michel Sallandre PCF Raphaël Tillie ECO Yann Dubois de la Sablonière DVD Laëtitia Dallais DIV Pierre Schwarz DIV Nicolas Forissier LR Lionel Thura FI Aline Pornet EXG

EURE-ET-LOIR

1ère circonscription Guillaume Kasbarian REM Jamais élu, consultant en stratégie et développement, d’En Marche Valérie Caillol DD Hugues Villemade PC Franck Masselus LR Conseiller municipal de Chartres, investi par LR et soutenu par le député sortant Jean-Pierre Gorges qui a choisi sa ville et sa métropole. Sylvie Rouxel FN Stéphanie Gaidou DD Julien Morainnes FI Stéphane Cordier PS Régine Lemoine DD Noé Comon SE Pierre Mazaheri EELV Marie-José Aubert LO Clément Dumons SE Michel Teilleux DD Dissident de LR, conseiller municipal de Chartres

2e circonscription Claire Tassadit Houd REM Porte-parole d’ En Marche, directrice des ressources humaines, sœur de Djamila Houd, victime des attentats de Paris en Novembre 2015 Catherine Valarcher SE Olivier Marleix LR Député sortant Luc Viry LO Jean-Michel Dejenne FI Vincent Texier DD Hûseyin karaoglan SE Jean-Marie Pillet DD Marie-France Ceccaldi DD Youssef Lamrini EELV Nadia Faveris PS Monique Maillot LO Ludovic Loudière Eco Aleksandar Nikolic FN

3e circonscription Françoise Réparat EELV Harold Huwart PRG Maire de Nogent-le-Rotrou, vice-président de la région Centre-Val de Loire chargé de l’économie. Vivette Joly ECO Roger Tran DD Emilie Fabre SE Guylaine Bercher FN Pascale Certain FI Florent Gauthier DD Laure De La Raudière LR Députée sortante Isabelle Bacle LO Vincent Chevrollier EXG Aziz Bouslimani DVG